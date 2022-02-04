ATV ekranlarında başlayan Yalnız Kurt dizisi ikinci bölümüyle ilgi çekti. Diziyi izleyenler ise Cihan Ünal’ın oynadığı Davud Bahadır karakterinin okuduğu sureyi araştırmaya başladı.

Yalnız Kurt'ta geçen ayet hangisi | Fâtır Suresi 5. ayet meali

Fâtır Suresi - 5-8 . Ayet

5- Ey insanlar! Allah’ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın, o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın.

6- Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkûmlarından olsunlar diye çağrıda bulunur.

7- İnkâr edenler için çetin bir azap vardır; iman edip dünya ve âhirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.

8- Kötü işleri hoşuna gidip de onları güzel bulan kimse (ile böyle olmayan bir) mi? Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğruya iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helâk etme. Allah onların yaptıklarını elbette biliyor.