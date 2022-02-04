Yalnız Kurt'ta geçen ayet hangisi | Fâtır Suresi 5. ayet meali
Yalnız Kurt dizisi 2.bölümüyle ATV ekranlarına geldi. Diziyi takip edenler ise Davud Bahadır karakterinin okuduğu suresinin hangisi olduğunu ve mealini araştırmaya başladı.
ATV ekranlarında başlayan Yalnız Kurt dizisi ikinci bölümüyle ilgi çekti. Diziyi izleyenler ise Cihan Ünal’ın oynadığı Davud Bahadır karakterinin okuduğu sureyi araştırmaya başladı.
Yalnız Kurt'ta geçen ayet hangisi | Fâtır Suresi 5. ayet meali
Fâtır Suresi - 5-8 . Ayet
5- Ey insanlar! Allah’ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın, o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın.
6- Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkûmlarından olsunlar diye çağrıda bulunur.
7- İnkâr edenler için çetin bir azap vardır; iman edip dünya ve âhirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.
8- Kötü işleri hoşuna gidip de onları güzel bulan kimse (ile böyle olmayan bir) mi? Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğruya iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helâk etme. Allah onların yaptıklarını elbette biliyor.