  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Yalnız Kurt'a bomba isim geliyor!
Medya

Yalnız Kurt'a bomba isim geliyor!

Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve Ekmek Teknesi gibi yapımlara imza atan Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un çekimleri başlıyor. Jessica May, Burak Sergen, Yalçın Hafızoğlu gibi oyuncuların olduğu kadroya Mert Asutay da katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 10:32:00 -
Yalnız Kurt'a bomba isim geliyor!

Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve Ekmek Teknesi gibi yapımlara imza atan Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un çekimleri başlıyor. Jessica May, Burak Sergen, Yalçın Hafızoğlu gibi oyuncuların olduğu kadroya Mert Asutay da katıldı.

Televizyon tarihinin unutulmaz projelerine imza atan yapımcı ve yönetmen Osman Sınav’ın imza attığı atv’nin Yalnız Kurt dizisinin çekimleri başlıyor. M. Çağatay Tosun’un yönettiği dizinin teaser çekimi yapılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Koca ve Aybars Bora Kahyaoğlu’nun yazdığı dizi için Osman Sınav “Yepyeni bir dizi izleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Hikâyesi, oyuncu kadrosu ve mekanları yenilenen diziye Jessica May, Burak Sergen, Yalçın Hafızoğlu, Hakan Bilgin, Hazım Kömükçü, Gökçe Özyol, Recep Çavdar, Cihan Kurtaran ve Alper Saylık katılmıştı.

Derin ilişkilere ayna tutan etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken dizi bu sezon oldukça iddialı bir şekilde seyirci karşısına çıkacak. Merakla beklenen dizinin güçlü oyuncu kadrosuna son olarak usta aktör ve dublaj sanatçısı Mert Asutay katıldı.

 

 

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!
Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Medya

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Şarkıcı müsveddesinden yine edepsizlik!
Şarkıcı müsveddesinden yine edepsizlik!

Medya

Şarkıcı müsveddesinden yine edepsizlik!

Tatlıses'in kardeşi sessizliğini bozdu! Ve...
Tatlıses'in kardeşi sessizliğini bozdu! Ve...

Medya

Tatlıses'in kardeşi sessizliğini bozdu! Ve...

Burak Yılmaz'ın 'cicim ayları' çabuk bitti!
Burak Yılmaz'ın 'cicim ayları' çabuk bitti!

Spor

Burak Yılmaz'ın 'cicim ayları' çabuk bitti!

Saçınıza pudra dökün ve bekletin! Sonuç inanılmaz
Saçınıza pudra dökün ve bekletin! Sonuç inanılmaz

Kadın - Aile

Saçınıza pudra dökün ve bekletin! Sonuç inanılmaz

3 dev derbinin tarihi belli oldu!
3 dev derbinin tarihi belli oldu!

Spor

3 dev derbinin tarihi belli oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23