Yalnız Kurt Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Atv ekranlarında ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yalnız Kurt, izleyiciden tam puan aldı. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan dizi, AB ve ABC1'de en çok izlenen yapım oldu.

Ekranların yeni fenomen dizisi 'Yalnız Kurt' ikinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. 'Yalnız Kurt' ikinci bölümüyle AB kategorisinde %5,26 reyting ve %13,47 izlenme payı, ABC1 kategorisinde %6,52 reyting ve %14,81 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

FETÖ'nün kirli yapılanmasını ve Türkiye üzerindeki hain emellerini ele alan dizi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yeni Kurtlar Vadisi yakıştırması yapılan Yalnız Kurt için izleyicilerden övgü dolu yorumlar geldi.