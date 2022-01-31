Yalnız Kurt dizisinden bomba transfer! Çok konuşulacak

Yapımcılığını Osman Sınav’ın, Yönetmenliğini ise Çağatay Tosun’un yaptığı Yalnız Kurt dizisi, 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle ekranlara geldi. Birçok kişi tarafından "yeni Kurtlar Vadisi" olarak nitelendirilen dizi seyirciyle buluştu. Dizide ki başarılı isimlerin ortaya koyduğu oyunculuk beğenilirken, dizinin 1. bölümünün bitimiyle akan jenerikteki bir detay izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Dizinin ekibinde bulunan o ünlü isim herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yalnız Kurt dizisinin kadrosuna kattığı dikkat çeken o ünlü...

Ünlü gazeteci Nedim Şener, Yalnız Kurt ekibinde!

Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan Yalnız Kurt dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye’ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alan dizi de bir isim dikkatlerden kaçmadı. Ünlü gazeteci Nedim Şener’de dizinin ekibinde yer alan isimlerden biri oldu.

Bölüm sonu jenerik akışında Şener’in, dizinin gündem danışmanlığını üstlendiği görüldü. Öte yandan 1950’lerden günümüze kadar birçok olayın konu edileceği dizide, 15 Temmuz darbe girişimine nasıl ve neden gelindiği de ortaya konulacağı öğrenildi.