Yalnız Kurt Altay Kurtoğlu kimdir? Yalnız Kurt’ta Altay’ı kim oynuyor?

Altay Kurtoğlu kimdir, Yalnız Kurt Altay Kurtoğlu kim oynuyor? Destan, Kuruluş Osman’dan sonra şimdi de Yalnız Kurt… ATV’de Osman Sınav’ın üstlendiği yep yeni bir dizi ekrana geliyor. Yalnız Kurt. Yalnız Kurt oyuncuları büyük bir merak konusu olurken, Yalnız Kurt başrol oyuncusu Altay Kurtoğlu karekteri kim olduğuu dizi hayranları tarafından merak ediliyor lodu. Altay Kurtoğlu rolünü Hasan Denizyaran oynayacak. Peki Hasan Denizyaran kimdir? Hasan Denizyaran nereli kaç yaşında? Hasan Denizyaran evli mi bekar mı?

Altay Kurtoğlu karakteri

Adım Altay Kurtoğlu... Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

Hasan Denizyaran kimdir?

Hasan Denizyaran, 26 Mayıs 1993 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Drama ve Oyunculuk bölümü mezunu olan Denizyaran kariyerine modellikle başladı.

Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz’ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki “4N1K” filmi ile sinema dünyasına adım attı.