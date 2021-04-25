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Spor Yalçın'dan hakem tepkisi: Cebinizde kırmızı kart yok mu?
Spor

Yalçın'dan hakem tepkisi: Cebinizde kırmızı kart yok mu?

Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü sergen Yalçın, hakemlere kırmızı kart nedeniyle yüklendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 00:19:00 -
Yalçın'dan hakem tepkisi: Cebinizde kırmızı kart yok mu?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yalçın, "Bizim maçlara gelen hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu? Atılması lazım, atmıyor. Buradaki amaç nedir? Ben çok merak ediyorum. Kural gereği, oyuncunun yaptığı hareket 2. sarı kartı gerektiriyor. 4. hakem, at diyor, Cüneyt hoca atmıyor. Pozisyonları koysunlar, baksınlar. Değilse, özür dileriz. Kuralların uygulanmasını istiyoruz, ekstra bir şey istemiyoruz. Başarıya giden her yol mübahtır kavramı bizde yok. Bizim maçlarda kartları neden göstermiyorlar? Nedir derdiniz? Lütfen bunu açıklarlarsa..." dedi.

 

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