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Yalçın Turgut Abi dualarınızı bekliyor
Gündem Yalçın Turgut Abi dualarınızı bekliyor
Gündem

Yalçın Turgut Abi dualarınızı bekliyor

Türkiye’nin son yüzyıldaki siyaset ve kültür hayatına fikirleriyle damga vuran Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in talebelerinden, mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun kadim dostu ve fikir adamı, gazetemiz Yayın Kurulu Üyesi, Yazarı ve Karikatüristi Yalçın Turgut Balaban son birkaç aydır sağlık problemleri sebebiyle sıkıntılı günler geçiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 10:24:00 -
Yalçın Turgut Abi dualarınızı bekliyor

 Haber Merkezi 

Beyninde ve karaciğerlerinde tümör bulunması nedeniyle radyoterapi ve kemoterapi tedavisi gördükten sonra evinde istirahatte olan Akit’in güçlü kalemi Balaban, sevenlerinden ve okurlarından dua bekliyor.

Eserleriyle Türk basın ve fikir dünyasına büyük katkıda bulunan Balaban, pazartesi günleri yayımlanan “Çizgilerle Haftanın Yorumu” ve “Turgut Emin” mahlasıyla kaleme aldığı karikatür ve yazılarla birikimini Akit okurlarıyla paylaşıyordu. Morali yerinde olduğu öğrenilen Balaban, evinde sevenlerinden dua bekliyor.
Yeni Akit Gazetesi

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