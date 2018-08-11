Yalçın Topçu: Türkiye, milli çıkarlarını koruyacak!

ABD'nin Türkiye'ye karşı açtığı ekonomik savaş sonrası dolardaki tırmanışın yankıları sürerken, Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu Türkiye-ABD ilişkilerinde son günlerde tırmanan gerilimi değerlendirdi. Topçu, “Türkiye yediden yetmişe bütün sosyal ve siyasi kesimleri ile, devlet ve millet el ele, her zaman olduğu gibi, bu saldırıya karşı seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve cumhuriyet hükümetinin yanında, milli çıkarlarını her şartta korumakta kararlıdır.” dedi.

Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi genel merkezinde yapılan istişari toplantı sonucu basına yaptıkları açıklamada, cumhuriyet hükümetine ve seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ABD hükümeti ile olan mücadelesinde destek kararı aldıklarını açıkladı.

“ABD, HALKININ ÇIKARLARINI DA DÜŞÜNEREK VAZGEÇMELİDİR”

Son günlerde ABD'nin, hakkında terör örgütüne yardım ettiği suçlaması bulunan ABD vatandaşı Andrew Brunson'ın Türk polisi tarafından tutuklanmasını gerekçe göstererek Türkiye ile tansiyonu artıracak birçok adım atmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti ve ABD’nin ilişkilerinin geçmişine değinen Topçu ”Türkiye ve ABD stratejik ortak ve müttefik iki ülkedir. Türkiye ABD halkının ve devletinin, Kore başta olmak üzere bütün zor dönemlerinde yanında oldu. ABD’nin bugünkü yönetimi Türk ve Amerikan çıkarlarını zarara uğratan, iki ülkenin stratejik ortaklık ve müttefiklik hukukuna zarar veren uygulamalarda bulunmaktadır. ABD yönetimi, müttefiki ve stratejik ortağı Türk devleti ve milletinin egemenlik haklarına istikrarına, güvenliğine ve refahına zarar veren tutum ve uygulamalardan, kendi halkının çıkarlarını da düşünerek derhal vazgeçmesi ABD menfaatleri için de gereklidir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE MİLLİ ÇIKARLARINI HER ŞARTTA KORUMAKTA KARARLIDIR”

Topçu, “Türkiye yediden yetmişe bütün sosyal ve siyasi kesimleri ile, devlet ve millet el ele, her zaman olduğu gibi, bu saldırıya karşı seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve cumhuriyet hükümetinin yanında, milli çıkarlarını her şartta korumakta kararlıdır.” diye konuştu.

“KARARLARI BÜTÜN VARLIĞIMIZLA DESTEKLİYORUZ”

Yalçın Topçu, şunları kaydetti:

“Seçilmiş Cumhuriyet hükümetinin Cumhurbaşkanı ve başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘kötülüğün dünyanın her yerinde pusuya yattığı bir dönemde, uzun zamandır müttefikimiz olan ABD'nin Türkiye'ye karşı attığı tek taraflı adımlar sadece ABD'nin çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir. Çok geç olmadan, Washington ilişkilerimizin asimetrik olabileceği yanlış düşüncesini bir kenara bırakmalı ve Türkiye'nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir. Bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız’ ve ‘dolar-molar bizim yollarımızı kesmez. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk Lirası ile bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli yerli mücadeledir” sözleri ile ifadesini bulan bu tarihi kararlarını, Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi mensupları olarak bütün varlığımızla desteklediğimizi büyük Türk milleti huzurunda beyan ediyoruz.”