Yalçın Topçu Özbekistan ve Güney Kore'deki büyük coşkuyu anlattı: İki ülkede de bizi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakan heyetiyle birlikte devlet düzeyinde gerçekleştirilen Özbekistan ve Güney Kore seyahatlerine katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Türkiye’ye dönüş öncesinde gazetecilere seyahatle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret edilen iki ülkenin de Türkiye ile tarihi, kültürel ve siyasi bağlarının yanında kardeşlik hukukuna sahip olduğunun altını çizen Topçu “bu ziyaretlerin her üç ülkenin ve halklarının güvenliği ve refahı ile ilgili olduğu kadar dünyanın ve insanlığın da güvenlik, refah ve barışına ciddi katkıları olacağına inanıyorum. İki ülkede de ‘Türk Kardeşlerimiz Hoş Geldiniz’ pankartlarıyla karşılandık. Cumhurbaşkanımız ve heyetine gösterilen ilgi, dostluk ve kardeşliğin en yüksek ifadesi idi.”

“OKUMA HAKKI İADE EDİLEN BÜTÜN KARDEŞLERİMİ KUTLAR VE BAŞARILAR DİLERİM “

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, kendisiyle sosyal medya üzerinden iletişime geçen 'Öğrenci Affı Platformu'nu geçtiğimiz günlerde makamında kabul etmiş, grup üyelerinin mektubunu Cumhurbaşkanı'na iletilmişti. Çeşitli sebeplerle eğitim ortamlarından uzaklaşmak durumunda kalan ve öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerin oluşturduğu platform, sözcüleri aracılığıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırmak üzere Yalçın Topçu’ya taleplerini iletmişlerdi. Hükümet ise sosyal reform paketiyle yaşama geçireceği öğrenci affıyla 500 bin kişiye üniversite kapılarını yeniden açıyor. Bu konuyla ilgili görüşleri sorulan Yalçın Topçu “teröre bulaşmamış olanlara okuma hakkı iadesinde talimatları için Sayın Cumhurbaşkanımıza okuma hakkını iade alan yüz binlerce kardeşimiz adına saygı ve şükranlarımı arz ederim. Emeği geçenlere teşekkür eder, bu vesile okuma hakkı iade edilen bütün kardeşlerimi kutlar ve başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

3 Mayıs “Türkçülük Günü” ile ilgili sorulan soru üzerine de konuşan Yalçın Topçu,”3 Mayıs, Türk milliyetçilerinin, Türk Milleti’nin güvenli, müstakil ve refah içinde, dünya durdukça var olması ülküsü için ödedikleri acı bedellerin Türk milliyetçileri tarafından saygı ve şükranla yad edildiği gündür. Türk’ün emperyalizme ve diktaya başkaldırısının adı olan 3 Mayıs Türkçüler Günü’nü kutluyor, mağdurlarını rahmetle anıyorum.” dedi