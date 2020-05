Yalçın Topçu: İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum

Programa Sn. Topçu’nun yanısıra Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Yard. Prof. Dr. AsılbekKulmırzayev, Üniversite Yönetimi, Mütevelli ve Denetleme Kurulu bazı üyeleri, Öğrenci Konseyi Başkanı ve öğrenciler katıldı.

“El ele, yüz yüze olmasak da; gönül gönüle olacağız.”

Manas Üniversitesi’nin Denetleme Kurulu Üyesi de olan Başdanışmanı Sn. Topçu katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Dünyaya büyük kriz yaşatan virüs ile devlet-millet el ele verdiğimiz bu mücadele günlerinde ve Ramazan Bayramının ilk saatlerinde bayramın maneviyatında Manas Üniversitesi ailesi ile ekran aracılığıyla da olsa birlikte olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Bizler bu günlerde el ele, göz göze, diz dize, yüz yüze olmasak da,gönül gönüle ve kalp kalbe olacak ve bu krizi ülkelerimizi yönetenler ile birlikte üzerimize düşen görevleri yaparak beraber yeneceğiz inşallah.

“Havanın, suyun, yeşilin kirletilmediği bir dünya”

Rektör hocamız sayın Sebahattin Balcı’nın şahsında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ailesinin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hakk bu mübarek bayramın hürmetine barışın, güvenliğin, adaletin hakim olduğu, havanın, suyun, yeşilin kirletilmediği bütün canlıların yaratandan ötürü korunduğu bir dünyayı bizlere nasip etsin.

“KTMÜ her yıl daha da büyüyor”

KTMÜ ülkenin ve bölgenin yanında Türk ve İslam dünyasının önemli üniversiteleri arasında olduğu biliniyor. Her iki kardeş ülke yönetimlerinin ilgi ve gayretli ile de gün geçtikçe çok daha önemli olması için çalışmalar kesintisiz sürdürülüyor. Üniversitemizin her yıl daha da büyüyerek ilerlediğini görüyor ve bu durumdan iki ülke gençliği yanında, bölgenin ve Türk İslam dünyası gençliği adına mutluluk ve gurur duyuyoruz. Üniversitemiz iki ülkenin ilişkilerindeki ilerlemesine katkıda bulunması yanında, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerde de müspet katkıları olmaktadır.

“Ne yazık ki bayramlarımız buruk geçiyor”

Ne yazık ki bayramlarımız buruk geçiyor,nedeni ise kardeşlerimizin yaşadığı birçok ülke ve beldelerde süren adaletsiz savaşlar, işgal ve zulümlerdir. Dininden, dilinden ve ırkından ötürü milyonlarca insanın dünyada mülteci durumunda olduğunu bilmek insanım diyen herkesi derinden etkiliyor.

“Gençlik her ülkenin ve her milletin güvencesi ve geleceğidir”

“Cumhuriyetimizin kurucusu kurtuluş savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.’ Atatürk, bu sözlerini Türk gençliğine hitaben söylemiş ama bu sözlerin her ülkenin gençliği için de geçerli kanaatimce. Çünkü gençlik her ülkenin ve her milletin güvencesi ve geleceğidir. Ruhen,aklen ve bedenen sağlam yetişen gençlik, kendine,ülkesine,milletineve bütün insanlığa elbette faydalı olacak ve böyle donanımlı gençliğin söz sahibi olacağı dünyamızda inşallah barışın, güvenliğin, adaletin ve esenliğin hakim olduğu bir dünya olacaktır. Bütün insanlık için barış ve esenlik dileklerimle,Manas ailesinin şahsında İslam aleminin de Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.”