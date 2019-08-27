Yalçın Topçu: Başkomutan Erdoğan'ın arkasında saf tutacağız

Taha Emre Özdemir Ankara

"Ağustos ayı bizim milletimiz için zaferler ayı." diyen Topçu, "Sultan Alparslan Malazgirt'ten girdiği zaman onun etrafında Ümmet'in bütün bahadır evlatları Bizans'a karşı saf tuttu. Kürt'ü, Türkmen'i, Arap'ı hep birlikte Anadolu'nun kapılarını Ümmet'in ve mazlumların emrine açtı. Bu zafer birlik ve beraberliğimiz sayesinde kazanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Aynı birlik ve beraberlik duygusunun İstiklal Harbi ile 15 Temmuz'da da yaşandığını vurgulayan Topçu, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasında yine Ağustos ayında Anadolu'nun bütün evlatları yani Kürt, Türk, Laz, Çerkez olan dedelerimiz ay yıldızlı al bayrak altında savaşa gitmişlerdi. Yedi düvelin piyonlarına direnerek onlara birlik ve beraberliğimizi gösterdiler.

'Tankların üzerine ölümüne yürüdük'

15 Temmuz'da yine küresel güçlerin piyonları FETÖ terör örgütünün mankurtlarına karşı Hamd olsun ki birlik ve beraberlik içinde direndik. Atalarımızın Çanakkala'de, Sakarya'da, Malazgirt'te direnişi gibi biz de Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla hep beraber sokaklara çıktık. Sayın Erdoğan, 'Ölümüne, ölümüne.' demişti. Biz de mankurtların tankları ile tüfeklerinin üzerine ölümüne yürüdük. Neticede o zelil durumu Şehitlerimizin ve Gazilerimizin kanlarıyla yırtıp arttık.

'Biz bir olursak 7 düvele direniriz'

Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Biz bir ve beraber olursak, birliğimizi muhafaza edersek, Allah'ın izni ile 7 düvelin tüm saldırılarından her daim zaferle çıkarız. Biz şu anda Suriye ve Irak topraklarında sadece Ankara'nın güvenliği için var değiliz. Evet Ankara'nın güvenliği esas ama bunun yanında oralar bizim medeniyet coğrafyamız. Orada yaşayanların tamamının burada karşılığı var. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri güvenliği ve barışı arayarak küresel terör örgütleri ile mücadele ediyor. Bütün dünya bilmeli ki Türkiye sadece Ankara'nın güvenliği için değil, aslında bu küresel terör örgütleri ile mücadele ederek aynı zamanda Newyork'un, Berlin'in, Paris'in,Madrid'in ve Moskova'nın da güvenliğini sağlamak için çabalıyor.

'Dünya mazlumlara sessiz'

Ne yazık ki birtakım uluslararası örgütler ve stratejik ortaklarımız bu mücadele Türkiye'yi yalnız bırakıyorlar. O coğrafyaki ölüm ve zulümden kaçarak bize sığınan 4 milyona yakın Türkmen, Arap kardeşlerimiz, insanlar var. Avrupa sessiz. Demokrasi ve insan haklarından bahsedenler sessiz. Türkiye bu insanlara hiçbir ülkenin dayanamayacağı süredir ev sahipliği yapıyor ve yapmaya da devam edecek.

Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. Atalarımız nasıl Sultan Alparas'ın, Sultan Fatih'in, Gazi Atatürk'ün arkasında saf tuttularsa biz de Allah'ın izni ile Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında yedi düvelin piyonlarına karşı bir ve beraber olacağız."