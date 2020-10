Yalçın Topçu: Aklımız fikrimiz işgalci Ermenistan askerlerini ‘it kovar gibi kovalayan’ kahraman evlatlarımızla

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Azerbaycan merkezli Trend Az kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Türkiye’ ve Azerbaycan’ın tarihi bağlarının çok güçlü olduğuna dikkati çeken Topçu,iki ülkenin de egemenliklerine ve topraklarına göz dikip düşmanlık yapan herkesin çok şey kaybedeceğini, dostluk yapanların ise çok şey kazanacaklarını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

“Üç renkli bayrağın gölgesini hasretle bekleyen Harıbülbülü selamlıyorum”

Topçu’nun açıklamaları söyle:

Sözlerime başlarken, bütün Türklerin bayramı olan ve 97. yıldönümünü bugün kutladığımız Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.Bu vesile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını,aziz şehid ve gazilerimizi rahmetle, şükranla ve saygıyla anıyorum.Başkentimiz Ankara’dan Gence’yi,Berde’yi, Karabağ’ı,Şuşa’yı ve Şuşa’da yatan Molla PenahVagıf’ı,Çıdır Ovası’ndaki üç renkli bayrağın gölgesini hasretle bekleyen Harıbülbülü selamlıyorum.

“Asker ve sivil şehidlerimizin acıları Türkiye’deki her evin acısı”

Cumhuriyet bayramımızı kutlarken bile Türk milleti olarak aklımız, fikrimiz ve yüreğimiz Karabağ’dan işgalci Ermenistan askerlerini Cenap Başkan İlham Aliyev’in ifadesiyle ‘it kovar gibi kovalayan’ kahraman evlatlarımızla ve katliama tabi tutulan masum sivil Azerbaycan’ lı kardeşlerimizledir. Bilesiniz ki; uykusunda Ermenistan füzeleri ile şehit edilen bir yaşındaki Medine ile okula yeni başlayan 7 yaşındaki Aysun’un, asker ve sivil şehidlerimizin acıları Türkiye’deki her evin acısı ve yasıdır. Vatan mücadelesinde şehit olan Azerbaycan’ın kahraman askerlerini ve masum sivilleri rahmetle anıyor, gazilere de acil şifalar diliyorum.

“Kardeş kardeşe borç vermez, kardeş, her durumda kardeşinin elinden tutar”

Bu noktada ortak tarihimizle ilgili bir hakikati ifade etmek isterim.Millî mücadele yıllarında Azerbaycan’dan borç para talep eden Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e parayla birlikte Azerbaycan Başkanı Nerimanov’dan gelen mektupta, “Paşam, Türk milletinde bir anane vardır, kardeş kardeşe borç vermez, kardeş, her durumda kardeşinin elinden tutar.Biz kardeşiz, her zaman elinizden tutacağız.” diye yazılmıştır.O dar günlerimizde bu kardeş yüreğinden gelen sözleri Türkiye her daim devleti ve milleti ile derin hafızasında muhafaza etmiştir.

“Vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

İşte bugünde hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, “Tek millet, iki devlet anlayışıyla Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye, vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” diyerek devletimizin ve milletimizin kardeş Azerbaycan’ın yanında olduğunu bütün dünyaya ilan etmiştir.

“Azerbaycan’ın karşısında olanlar bizim de karşımızda”

Bugün mütecaviz bebek katili, işgalci Ermenistan’ın yanında, Azerbaycan’ın karşısında olanların bir tamamı: Irak, Suriye, Libya, Ege ve Akdeniz’de Türkiye’nin karşısındadırlar.30 yıldır Ermeni terörü ile Bakü’yü; ASALA-PKK-YPG-DEAŞ-FETÖ terör örgütleri ve Yunan şımarıklığı ile Ankara’yı meşgul etmektedirler.Bunların bu alçak ve kalleşçe sarmalından bir millet iki devlet olarak birliğimizi, dirliğimizi muhafaza edip daha da güçlenerek kurtulacak, hem bölgeye hem de dünyaya barışın ve refahın gelmesine yine biz katkı sağlayacağız inşallah.

“Türkiye ve Azerbaycan’a düşmanlık kaybettirir”

Türkiye ve Azerbaycan her zaman kendilerinin refah ve huzurunun komşuları olan ülkelerin huzur ve refahına bağlı olduğu idrakinde olmuş,bölgesinde ve dünyada barış ve huzurun öncüsü olan iki büyük devlet tek bir millettir.Azerbaycan ve Türkiye büyük medeniyetler kurmuş barışın, refahın adaletin, nizam ve merhametin sembolü olmuş büyük bir millet, ciddi devlet tecrübesine de sahip olan iki ülkedir.Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın sabrını sınamak egemenliklerine ve topraklarına göz dikip düşmanlık yapmak herkese çok şey kaybettirir ama dostlukları herkese çok şey kazandırır.

“Allah, Türkiye’yi ve Azerbaycan’ı korusun ve yüceltsin”

Sözlerimi Azerbaycanımızın milli şairi Türk Dünyasının büyük şehidi AhmedCevad’ın “Bismillah” şiiri ile bitirmek istiyorum,

‘Atıldı dağlardan zəfər topları,

Bürüdü elləriəsgər, bismillah!

O xan sarayında çiçəkli bir qız

Bəkliyorbizlərizəfər, bismillah!

Ey döyünənyürək, dumanlı şəhər,

Bilirmisən,bu zor gurultu nədir?

Aç sisli qoynunu, ordumuz gəlir,

Nişanlın qoynunagirər, bismillah!’

Allah,Türkiye’yi ve Azerbaycan’ı korusun ve yüceltsin.