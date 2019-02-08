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Yalçın Menteş son dakika nerede ve ne zaman toprağa verilecek?

Yalçın Menteş Haberleri | Yalçın Menteş Kimdir... Oyuncu Yalçın Menteş son dakika hayatını kaybetti. 2013'te kangren olan bacağını kaybeden Yalçın Menteş 12 gündür yoğun bakımda tedavi altındaydı. Peki Yalçın Menteş kimdir? Yalçın Menteş nereli? Yalçın Menteş ne zaman ve nerede toprağa verilecek?

08 Şubat 2019 Cuma 09:28
Yalçın Menteş son dakika nerede ve ne zaman toprağa verilecek?

Yalçın Menteş Haberleri | Yalçın Menteş Kimdir... Oyuncu Yalçın Menteş son dakika hayatını kaybetti. 2013'te kangren olan bacağını kaybeden Yalçın Menteş 12 gündür yoğun bakımda tedavi altındaydı. Peki Yalçın Menteş kimdir? Yalçın Menteş nereli? Yalçın Menteş ne zaman ve nerede toprağa verilecek?

Ağır şeker hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağı kesilen ünlü oyuncu Yalçın Menteş, hayatını kaybetti. Acı haberi Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş, "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun!" sözleriyle duyurdu.Yalçın Menteş'in nerede toprağa veriliceğine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Menteş’in cenazesi, ailesinin vereceği kararla birlikte toprağa verilecek.

Yalçın Menteş kimdir?

Yalçın Menteş, 1 Nisan 1960’ta İzmir Tire ‘de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi İzmir’de tamamladı. İzmir’de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977 yılında Turgut Özakman’ın “Darılmaca Yok” adlı oyunuyla başladı. Halen tiyatro ile uğraşmaktadır. 1999 Yılında Star Tv’ de yayınlanan “Çarli” ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı “Tatlı Kaçıklar” adlı diziyle televizyon ekranlarında parlamıştır.

Yalçın Menteş Production Reklam Ajansı’nı kurdu. Bir ara İzmir’deki halasının yanında muhasebecilik yaptı. 1983’de İzmir’de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987’de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul’a yerleşti. TRT’deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Yalçın Menteş, ATV’de yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisindeki Rafet rolüyle milyonların sevgilisi haline geldi. 1995’te “Dikkat Yalçın Menteş” adlı tek kişilik oyununu sahneledi. Türk Büyükleri Ansiklopedisi’nden etkilenen Yalçın Menteş, “100 Ünlü Yüz” adlı oyunuyla Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı. 

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 09:28
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