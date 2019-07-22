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Yalçın Koşukavak takımdan memnun

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ellerinden geldiğince genç oyuncular üzerinde hassasiyet gösterdiklerini belirterek, oyuncularından çok memnun olduğunu, keyif aldığını ve futbolcuların gayret ile uyum gösterdiğini dile getirdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:36
Yalçın Koşukavak takımdan memnun

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ellerinden geldiğince genç oyuncular üzerinde hassasiyet gösterdiklerini belirterek, oyuncularından çok memnun olduğunu, keyif aldığını ve futbolcuların gayret ile uyum gösterdiğini dile getirdi.


Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, açıklamalarda bulundu. Takımın durumunu değerlendiren Koşukavak, “Böyle oyuncularla böyle büyük kulüpte başlamak onlar ve benim için zor. Oyuncular, yaş olarak, fizyolojik ve anatomik olarak böyle performans düzeyinde, bazı yaş kategorileri böyle antrenmanlara uyum göstermekte zorlanıyor. Burada ciddi antrenör becerisine ihtiyaç var. Zaman zaman dinlendirip, zaman zaman böyle antrenmanlara almayarak planlar yapıyoruz. Hem geliştirmek, hem yarışmak zorundayız. Bu kolay değil. Elimizden geldiğince hassasiyet gösteriyoruz. Genç oyuncuların coşkusundan, onların hayallerinden, ilerleyen zamandaki futbol yaşantılarında önemli yer edinmek için hassas olmak gerekiyor. Onlardan çok memnunum. Gayret ve uyum gösteriyorlar, onlarla çalışmak keyifli” dedi.



“Benim istediğim şeyleri bölüm bölüm gördüm”


Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçını değerlendiren Koşukavak, “Bu maçın takıma özgüven getireceğini, kulüpler arası anlaşma olduğundan bana ve oyunculara durumdan nasıl bir fayda sağlarım diye düşündüm. O seviyedeki oyunculara karşı benim kısa sürede öğrettiklerime uygulayabilecekler mi tarafı önemliydi. Benim istediğim şeyleri bölüm bölüm gördüm. Takımın da bunu yapabilirliğini hissettiler. Bu önemli bir adım ve özgüvendi. Sonuç itibariyle hazırlık maçı, lig böyle olmaz. Bunlar kolay şeyler değil. Bugün Bursaspor’un herkese ihtiyacı var. Durumu doğru değerlendirip, hep birlikte destek olmamız lazım” diye konuştu.



“Şartlar ne olursa olsun ne gerekiyorsa onu yapacağız”


Bireysel takiplere ihtiyaç olduğunu anlatan Koşukavak, “Gece geç vakitlere kadar oyuncuları takip etmek ve ölçmek durumundayız. Genç oyuncuyu ölçmeden bir takım şeyleri geliştiremezsiniz. Bunlar da vakit alıyor. Şartlar bu ve ayak uydurmak zorundayız. En minimum şartlarda maksimum performans nasıl veririz bunların hesabını yapıyoruz. Herkes destek olsun. Şartlar ne olursa olsun ne gerekiyorsa onu yapacağız. Geçmişte çok defa Bursaspor bunu gösterdi. Genetiğinde bu var. Gözlemlediğim kadarıyla sorumluluğu olan insanlar mücadele ediyor. İnşallah transfer tarafını da hallederiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:36
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