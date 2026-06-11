Tek damla ile gelen temizlik: Sararan ocak gözlerini ovalamadan kar gibi beyazlatın!
Sararan ocak gözlerini ovalamadan kar gibi beyazlatın bu yöntemle...
Sararan ocak gözlerini ovalamadan kar gibi beyazlatın bu yöntemle...
Mutfakta en sık kirlenen ve yağ biriken yerlerin başında ocak gözleri gelir. Zamanla yüksek ısıya maruz kalan, üzerine yemek taşan ve yağ sıçrayan bu parçalar kararır ve sarı bir tabakayla kaplanır. Birçok kişi bu inatçı lekeleri çıkarmak için tellerle ovalama yöntemine başvursa da, bu işlem ocak gözlerinin çizilmesine ve parlaklığını tamamen kaybetmesine neden olur.
Ancak ocak gözlerini ilk günkü gibi kar beyazı yapmanın, ovalama gerektirmeyen çok pratik bir formülü var. Tek bir damlasının bile mucizeler yarattığı bu yöntem sayesinde, saatlerce güç sarf etmeden parıl parıl bir ocağa kavuşabilirsiniz.
İşte sararan ocak gözlerini zahmetsizce temizlemenin o etkili yolu… Kimyasal ürünlere boğulmadan, sadece mutfağınızdaki malzemelerle ocak gözlerindeki sararmaları ve yanık lekelerini söküp atabilirsiniz. Bu yöntemin sırrı, malzemelerin bir araya geldiğinde oluşturduğu güçlü reaksiyondur.
Gerekli Malzemeler: Derin bir kap veya leğen Sıcak su 2 yemek kaşığı karbonat 1 çay bardağı beyaz sirke Sadece birkaç damla bulaşık deterjanı
Kararan ve sararan ocak gözlerini yerinden çıkarın ve derin bir kabın içerisine yerleştirin. Ocak gözlerinin üzerine karbonatı eşit şekilde serpiştirin. Ardından beyaz sirkeyi üzerlerine dökün. Bu esnada köpürme başlayacaktır; bu köpürme lekelerin çözüldüğünün işaretidir. Karışımın üzerine sadece birkaç damla bulaşık deterjanı damlatın. Deterjan, yağların hızla parçalanmasını sağlayacaktır.
Malzemelerin üzerine, ocak gözlerini tamamen kaplayacak şekilde kaynar su ilave edin. Hazırladığınız bu karışımın lekelerin derinlerine nüfuz etmesi için yaklaşık 20-30 dakika boyunca kendi halinde beklemeye bırakın. Suyun sıcaklığıyla birlikte lekelerin kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz.
Süre dolduktan sonra ocak gözlerini sudan çıkarın. Yumuşak bir sünger yardımıyla üzerindeki gevşeyen kirleri hafifçe silin. Hiçbir güç uygulamadan, ovalamaya gerek kalmadan sarı lekelerin akıp gittiğini, ocak gözlerinizin kar gibi beyazladığını fark edeceksiniz. Son olarak parçaları güzelce durulayın ve ocağa geri takmadan önce tamamen kuruduğundan emin olun.
Haftada bir kez uygulayabileceğiniz bu pratik yöntemle, ocak temizliğini bir yük olmaktan çıkarabilir ve mutfağınızda her zaman göz alıcı bir temizlik sağlayabilirsiniz.
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