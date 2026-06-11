Mutfakta en sık kirlenen ve yağ biriken yerlerin başında ocak gözleri gelir. Zamanla yüksek ısıya maruz kalan, üzerine yemek taşan ve yağ sıçrayan bu parçalar kararır ve sarı bir tabakayla kaplanır. Birçok kişi bu inatçı lekeleri çıkarmak için tellerle ovalama yöntemine başvursa da, bu işlem ocak gözlerinin çizilmesine ve parlaklığını tamamen kaybetmesine neden olur.