Sınav öncesindeki son günlerde yoğun ders çalışmak yerine, öğrencilerin mevcut bilgilerini gözden geçirmeleri, düzenli uyumaları ve günlük rutinlerini korumalarının önem kazandığını kaydeden Karaçiçek, "Özellikle sınav günü zihinsel performanslarını artırmak için yeterli uyku almaları ve kendilerini rahat hissettirecek aktivitelere zaman ayırmaları onlar için daha faydalı oluyor. Her öğrencinin farklı ilgi alanları, güçlü yönleri ve gelişim hızı bulunduğu göz önüne alındığında, önemli olanın öğrencinin elinden gelen çabayı göstermesi oluyor. Bu nedenle ailelerin çocuklarına, sınav sonucu ne olursa olsun bir öğrencinin değerini, yeteneklerini veya gelecekteki başarısını sadece bir sınavın belirleyemeyeceğinin hatırlatması gerekiyor" diye konuştu.