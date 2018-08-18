Yalçın Akdoğan'ın yeni görevi belli oldu

Eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde dağıtılan aday listesine göre, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelere dağıtılan oy pusulasına göre parti Genel Başkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan aday gösterildi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, delegelere parti yönetimini belirleyecek aday listesi dağıtıldı. Partinin Genel Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu için aday isimler de listede yer aldı.

Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asıl üyeliği için Yalçın Akdoğan, İlyas Şeker ile Ayşe Keşir aday oldu.