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Siyaset Yalanmatik Özdağ'dan yerel seçimler öncesi 'baskı' saçmalığı!
Siyaset

Yalanmatik Özdağ'dan yerel seçimler öncesi 'baskı' saçmalığı!

Yeniakit Publisher
2023-06-06 13:47:00 -
Yalanmatik Özdağ'dan yerel seçimler öncesi 'baskı' saçmalığı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı bir canlı yayında yerel seçimler öncesi bazı belediyelere baskı kurulacağını iddia etti ve algı çalışmalarına startı verdi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı bir canlı yayında yerel seçimler öncesi bazı belediyelere baskı kurulacağını iddia etti ve algı çalışmalarına startı verdi!

Yerel seçimler öncesi bazı belediyelere karşı dosya hazırlandığını ifade eden Özdağ, "Ankara ve İstanbul’u almayı hedefleyecekler. Bunun için Ankara ve İstanbul’da seçim öncesinde başka baskı yöntemlerini görebiliriz." diyerek yeni saçma çıkışa imza attı.

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