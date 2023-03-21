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Gündem Yalanlar karşılığını buldu! Partilerden PINC Oğuzhan Uğur'a teklif yağmuru
Gündem

Yalanlar karşılığını buldu! Partilerden PINC Oğuzhan Uğur'a teklif yağmuru

50 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinde prim yapabilmek için sosyal medya üzerinden yalan yanlış yaptığı paylaşımlarla skandal provokasyonlara imza atan Oğuzhan Uğur, siyasi partilerden teklif aldığını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 15:43:00 - 2023-03-21 16:03:06
Yalanlar karşılığını buldu! Partilerden PINC Oğuzhan Uğur'a teklif yağmuru

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçime gidiyor.

Şimdilik pusulada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek'in ismi yer alıyor.

Siyasi partilerde aday adaylığı için başvurular devam ediyor.

Yalanların ve provokasyonların karşılığı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 50 bini aşkın insanımızın hayatını kaybettiği asrın felaketinde Oğuzhan Uğur isimli şahıs, prim yapabilmek için sosyal medya üzerinden yalan yanlış birçok paylaşım yaptı.
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Uğur'un patronu olduğu Babala ekibi, Hatay'da baraj patladığı yalanıyla şehri kilitlemişti. Ayrıca söz konusu yalan nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Paylaşımları depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olan, arama kurtarma çalışmalarında aksamalara yol açan Oğuzhan Uğur'a alanların ve provokasyonların karşılığı vermek için harekete geçtiler.

4 siyasi partiden teklif!

Oğuzhan Uğur, dört siyasi partiden milletvekilliği aday adaylığı teklifi aldığını açıkladı. Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce üç farklı partiden milletvekilliği teklifi aldım, az evvel dördüncü parti de milletvekilliği teklifini iletti. Ben de yani hiç duruş sergileyememişim sanırım. Farklı farklı partiler. Peki şimdi olumlu düşünürsem, aday adayı adayı mı oluyorum?"

Provokasyonları cezasız kalınca... Oğuzhan yine PINC'lik peşinde
Provokasyonları cezasız kalınca... Oğuzhan yine PINC'lik peşinde

Gündem

Provokasyonları cezasız kalınca... Oğuzhan yine PINC'lik peşinde

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