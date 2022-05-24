Yalanlama yapabiliyorsanız buyurun yapın! ABD Büyükelçisi Meral Akşener'den neler istedi neler

HDP'nin başını çektiği Millet İttifakı tarafından organize edilen CHP'nin Maltepe mitingi öncesi öncesi ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada “21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'de panik ve korku pompalamak istenen rezil açıklama sonrası ABD Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake soluğu, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği içerisindeki İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in yanında aldı.

Sık sık ABD Büyükelçisiyle bir araya gelen sözde milliyetçi ve muhafazakar Akşener'in tepki çeken görüşmeleri Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

"Yalanlama yapabiliyorsanız buyurun yapın"

Dikkat çeken ifadeler kullanan Karahasanoğlu şunları söyledi.

"Ben de senaryoyu yazıyım. Şeffaf bir yönetim vaadinde bulunduklarına göre; kendileri de bir yalanlama yapabiliyorlarsa yapsınlar.

Amerikan Büyükelçisiyle yaptıkları görüşmede; 'Eğer siz iktidara gelirseniz, hemen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini kabul edecek misiniz? şeklinde sorulmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener de 'tabi hemen ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi' geri dönmek. İkinci ikinci işimiz, FETÖ'cü KHK'lılar kim varsa, PKK'lı kim varsa onları görevlerine iade etmek. Hemen sonrasında da İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini kabul etmektir.' demiş olmalı ki, 'iyi görüşmeler yaptık' diye açıklamada bulunuyorlar.

Ana muhalefet partisi genel başkanı yanında da yavru muhalefet parti genel başkanı Amerika büyükelçisiyle bu kadar sık ne görüşebilir?"