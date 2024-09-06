Yalanlama geldi: Tunus'ta cumhurbaşkanı adayına 'gözaltı' muamması! Bu haberi yalanladı! Basını herkese duyurdu

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta ekim ayında yapılacak seçimlerde aday olmasına izin verilen üç isimden biri olan Ayachi Zammel'in polis tarafından gözaltına alındıktan sonra bugün serbest bırakıldığı açıklandı. Tunus devlet basınının bu haberine ise Zammel'in kampanya ekibinden yalanlama geldi. Reuters haber ajansına açıklama yapan ekip, Ayachi Zammel'in halen gözaltında olduğunu bildirdi. Zammel, seçimle alakalı usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alınmış, ardından avukatının açıklamasına göre tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Tunus devlet haber ajansı TAP, bu ilk gözaltından serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan Zammel'in yeniden salıverildiği bilgisini paylaşmıştı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Zammel, ilk olarak pazartesi günü seçmen formlarında tahrifat yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Avukatı çarşamba günü yaptığı açıklamada, müvekkilinin tutuklu yargılanacağını söylemiş, hakimlik ise bundan bir gün sonra Zammel'in tahliyesine hükmetmişti. Zammel'in avukatları Abdessatar Massoudi ve Dalila Ben Mbarek, Borj El Amri Hapishanesi'nden tahliye edilen müvekkillerinin bundan kısa bir süre sonra yeniden gözaltına alındığını duyurmuştu. TPA'ya göre, Zammel, hakim kararıyla bugün yeniden serbest bırakılırken, dava da 19 Eylül'e bırakılmıştı.

ZAMMEL: SAİD'E CİDDİ BİR RAKİP OLDUĞUM İÇİN...

Zammel'in seçim kampanyası ekibinden Mahdi Abdel Jawad, bu gözaltı işlemini 'insan kaçırma' sözleriyle tarif etti. Zammel, ilk gözaltına alındığında, 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçim öncesinde seçmen formlarını tahrif etmekle suçlanmıştı. Tunus'ta her bir aday, seçime katılabilmek için 10 bin destekçisinin seçmen formunu teslim etmek zorunda. Zammel ise kendisine yöneltilen 'tahrifat' suçlamasını reddetti.

Zammel, konuya ilişkin açıklamasında, kısıtlamalar ve gözdağı ile karşı karşıya bırakılmasının sebebinin mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said'e karşı ciddi bir rakip olması olduğunu belirtti. Zammel, seçilmesi halinde demokrasiyi yeniden tesis etmeyi, özgürlükleri güvence altına almayı ve ülkenin çöken ekonomisini düzeltmeyi taahhüt etti.

SEÇİM KURULU, BAZI ADAYLARIN BAŞVURSUNU REDDETMİŞTİ

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 2 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, “6 Ekim tarihindeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr El Mağzavi ve Ayazci Zammel yarışacak" ifadelerini kullanmıştı. Buasker, adaylık başvuruları kabul edilmeyen 14 kişinin evraklarının eksik olduğunu veya adaylık şartlarını yerine getirmediklerini iddia etmişti. Başvurusu kabul edilmeyen kişilerden üçünün İdari Mahkeme’den aldıkları olumlu kararın uygulanmasının mümkün olmadığını ileri süren Buasker, seçimlerde yalnızca üç adayın yarışacağını ifade etmişti.

Seçim komisyonunun adaylık başvurusuna itiraz ettiği Mondher Znaidi, Abdel Latif Mekki ve Imed Daimi'nin bu yüksek mahkeme kararıyla birlikte seçimde aday olabileceğine karar verilmişti. Buasker ise kurulun nihai aday listesini açıklamadan önce bu mahkeme kararını ve adaylar konusundaki diğer mahkeme kararlarını inceleyeceğini açıklamıştı. Bu açıklama ise ülkedeki hak savunucusu ve siyasetçilerin tepkisine neden olmuştu.

Kurulun bağımsız olmadığı ve tek amacının Cumhurbaşkanı Said'in seçimi kolayca kazanmasını sağlamak olduğu iddia edilirken, Tunuslu anayasa hukukçuları da seçim kurulunun yüksek mahkeme kararını uygulamak zorunda olduğunu belirtmişti.