Yalanda mahir hizmette ‘engelli’

Projelerini tamamlayamadığı metro hatlarını, ‘engelleniyoruz’ yalanıyla gizlemeye çalışan ve üç yılını aşan görev süresi içerisinde sıfırdan başlayıp bitirdiği bir tane bile metro hattı olmayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ucuz algı operasyonlarıyla vizyonsuzluğu örtbas etmek istiyor. İBB tarihinin en büyük borçlanmasını yapan İmamoğlu’nun ‘onay’ yalanı büyük tepki çekiyor. İmamoğlu’nun ucuz şovlarını gazetemize değerlendiren AK Partili İBB Meclis Üyeleri ve şehir plancıları önemli açıklamada bulundu.

Projeleri 100 yılı alır

İBB Meclis Üyesi Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir: “İmamoğlu’nun ‘engelleniyoruz’ dediği metro projesinin borçlanması için öncelikle zemin etüdünden tutun fizibilitesine kadar bütün raporlarının hazırlanması gerekiyor. İkincisi ise, İBB’nin elinde şu anda fizibilitesi yapılmış, borçlanması onaylanmış, ihalesi gerçekleştirilmiş 10 hat var. Bu 10 hatta 2 buçuk yılda, yıllık ortalama 6 km’lik ilerlemeleri var. Yani günlük sadece 160 santimlik bir ilerleme kaydediliyor. Metro inşaatının km maliyeti 45 milyon avro olduğunu söyleyen İmamoğlu’nun sadece reklama ayırdığı bütçe ile 6 km metro inşaatı yapılabilir. Siz bu hızla ilerliyorsanız mevcut çalışmaları bitirmek için başladık dediğiniz hatları 100 yılda bitiremezsiniz. AK Parti’nin devrettiği 28 milyar borcu çok diyen yönetim 43 milyar lira borcu aştı. Görev sonunda da 90 milyar öngörüyoruz. Yani iflas etmiş, 94’te teslim aldığımız gibi personel maaşlarını ödeyemez hale gelmiş bir belediyeye doğru gidiyor bu iş.”

Boş laf ve polemik üretiyor

İBB Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar: “İmamoğlu, göreve geldiğinden beri yaklaşık 150 milyar liralık kaynak harcadı. Borç artmış fakat ortada bir hizmet yok. Buna rağmen hâlâ borçlanamadığı için ‘engelleniyoruz’ diye bağırıyor. Üstelik engellendiğini iddia ettiği projenin daha dosyasını hazırlamamış. İBB yönetimi boş laf ve polemik üretiyor sadece. Bu kadar parayı harcadığı halde ortada bir hizmeti olmayan belediyenin hesap vermesi gerekiyor.”

Millet ne yaptığına bakar

Şehir Plancısı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: “Millet ne yaptığına bakar. Bunları yaparken de usullere esaslara istenenlere göre yapmak lazım. İstanbul’da en az 100 km metroyu hayata geçirmek gerekiyor. 3 yıl geçti zaten. Polemiği bırakıp bir an önce hizmet üretmek lazım. Gelecekte bizi çok sıkıntılı günler bekliyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak birçok belediyeye benzer projelerin etüd raporlarını hazırlıyoruz. Son olarak Bursa ve Sakarya için hazırladık. Bu tür projelerin normal prosedürleri bu şekilde işliyor. Belediyeler AK Partili ama aynı prosedür işliyor.”