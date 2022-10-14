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Siyaset Yalancıyı n'etsinler Ali Babacan? Sende hiç utanma yok mu be adam?
Siyaset

Yalancıyı n'etsinler Ali Babacan? Sende hiç utanma yok mu be adam?

İçinden çıktığı AK Parti Hükümeti'ne yönelik akıl almaz iftiralarda bulunan Ali Babacan, yeni bir yalana imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 15:33:00 -
Yalancıyı n'etsinler Ali Babacan? Sende hiç utanma yok mu be adam?

İçinden çıktığı AK Parti Hükümeti'ne yönelik akıl almaz iftiralarda bulunan Ali Babacan, yeni bir yalana imza attı. 

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Merkez Bankası'nın 240 milyar dolardan fazla parayı "arka kapıdan" satttığını iddia ederek, "Şu anda 100 doları olan bir insan Merkez Bankası’ndan zengin. Merkez Bankası eksi 60 milyar dolarda" herzelerini yumurtladı.

KRT TV’de Elif Doğan Şentürk ve Savaş Kerimoğlu’nun sunduğu Gündem Özel programında gündemi değerlendiren Babacan, şu an bir kriz olduğunu ileri sürerek, "2001-2002 krizini çözdük çözdük. 2008-2009 krizini çözdük. Bu krizi de çözmek yine bize nasip olacak" dedi ve kendisine pay biçmeyi de ihmal etmedi.

 

 

 

 

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