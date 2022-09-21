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Gündem Yalancılar kuduracak... Kapanan yok, açılan var!
Gündem

Yalancılar kuduracak... Kapanan yok, açılan var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesinin 28 Eylül'de açılacağını bildirdi. Bakan Koca, Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 17:35:00 -
Yalancılar kuduracak... Kapanan yok, açılan var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesinin 28 Eylül'de açılacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun."

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