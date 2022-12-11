Yalancı ve ahlaksız İsmail Saymaz! Duruşma salonunda "namaz provokasyonu" iftirası

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İsmail Saymaz kaleme aldığı bir köşe yazısında, münferit bir taciz olayı ile yan yana koyduğu Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca'yı, "Taliban'ın Türkiye'deki muadilleri." ifadeleri ile hedef aldı. Dr. Şenocak, Saymaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

İsmail Saymaz geçtiğimiz hafta içi İhsan Şenocak Hoca ile davalık olduğu mahkemenin ilk duruşmasına katıldı.

Ahlaksız Saymaz taciz olayı ile Dr. Şenocak'ı yan yana koydu!

Duruşmaya ilişkin detaylar Halk TV canlı yayınında konuşuldu. Saymaz, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirasına ilişkin konuşurken, Şenocak Hoca'yı da hedef gösterdi.

"Ben geçen gün duruşmadaydım. İsmailağa'dan ayrılan bir dini grubun lideri İhsan Şenocak ile davalık olduk. Davamız da yine bu 6 yaşındaki evlilikler meselesi." diyen Saymaz, "Taliban'ın Türkiye muadili diye İhsan Şenocak'ı eleştirmiştim. Birbirimize karşılıklı dava açtık." ifadesini kullandı.

Davanın ilk duruşmasının önceki gün gerçekleştiğini belirten Saymaz, ahlaksızca yalanlarla İhsan Şenocak Hoca'nın avukatını hedef aldı.

Duruşmaya girer girmez namaz kılmak istedi yalanı!

Dr. Şenocak'ın avukatı Huzeyfe Furkan Karakuş'un mahkemeye gelir gelmez "Ben namaz kılacağım." dediği yalanını öne süren Saymaz, "Duruşmada İhsan Şenocak'ın avukatı salonda namaz kılmak istedi. Hakim, "Avukat bey dava görüyoruz." dedi. Avukat dedi ki "Ne var yani, biz o kadar bekledik, biraz da siz bekleyin." ifadelerini kullanıp, yaşandığı iddia edilen olayı şöyle anlattı:

Hakim de şaşırdı. Dedi ki "O zaman sana sorayım." Ben de, "Bana uyar, kılıyorsa kılsın, ibadet hakkı, ben ne yapabilirim." dedim. Mahkeme başkanı, "Talebin reddine." dedi. Kazaya bırakmasını istedi. Avukat, "Sizin ne haddinize bunu söylemek. Sizi reddediyorum, mahkemeyi terk ediyorum." dedi. ve terk etti.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Avukat Huzeyfe Furkan Karakuş, İsmail Saymaz'ın nasıl bir yalancı olduğunu ortaya koydu.

Duruşma hem geç başladı hem uzadı!

Karakuş 13:40'da başlaması gereken duruşmanın hakimin keyfi uygulaması sebebi ile 14:20 sıralarında başladığını belirterek, duruşmanın beklenenden uzun sürdüğünü şöyle anlattı:

Meslektaşımla duruşmayı kaçırmamak adına öğle namazımızı kılmak için mescide gidemedik, duruşma 1 saat sürmez, bitince kılarız dedik. Fakat duruşma Sanık İsmail Saymaz’ın yarım saatlik savunması, sanık müdafilerinin bir o kadar süren beyanları sebebiyle uzadı.

"Uzun beyanlara ve dava esasına dair beyanda bulunma sırası bize geldiğinde saat 15.05 olmuş, öğle namazı vaktinin çıkmasına 17 dakika kalmıştı." diyen Karakuş, "Hakim bey kabul etmeyince mahkeme salonunda köşe bir yerde bulunan seccadeyi işaret ederek 'Sizi bekletmemek adına burada da kılabilirim' dedim. Keza adliyede mescide takdir edilen yer -6. katta olduğundan inip çıkmamız ilave vakit alacak, hazirunu daha fazla bekletmiş olacaktık." ifadelerini kullandı.

Hakimden "kaza et" hadsizliği

Huzeyfe Furkan Karakuş, mahkeme başkanının talebi reddettiğini, bunun üzerine reddi hakim yaparak duruşmayı terk ettiğini aktardı:

Mahkeme hakimi bunun üzerine “kaza et!” deyince evet, “haddinizi bilin” dedim. Yine olsa ve her kim olursa olsun yine derim. Hiçbir kanun hakime ibadet hürriyetini kısıtlama, bunun üzerine tahakküm eder şekilde “kaza et” gibi tavsiyelerde bulunma hakkını vermez. Bunun üzerine avukatlık vazifemizi icra etmemize mani olunmasından dolayı hakimi reddettim ve elhamdülillah namazımı vaktinde kıldım.

İsmail Saymaz'ın İslam'a açıkça saldırmaktan korktuğunu vurgulayan Avukat Karakuş, sözlerini şöyle tamamladı:

Saymaz’ın yalan ve iftiradan başka sermayesi olmadığından bu hadiseyi de çarpıtmış, duruşma başladıktan hemen sonra duruşma salonunda namaz kılmak istediğimi iddia etmiş. İslam’a açıkça saldırmaya yüreğin yetmediğinden, türlü rakslarla yalandan başka çaren yok, sen de haklısın.

Avukat Karakuş, duruşmanın SEGBİS'le kaydedildiğini, bilirkişi tarafından rapor edildiğinde belgeyi paylaşacağını sözlerine ekledi.