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Kadın - Aile Yalancı tavuk göğsü tarifi, nasıl yapılır? Kolay yalancı tavuk göğsü tarifi
Kadın - Aile

Yalancı tavuk göğsü tarifi, nasıl yapılır? Kolay yalancı tavuk göğsü tarifi

En pratik tatlılardan biri olan yalancı tavuk göğsü tatlısı tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 10:31:00 - 2021-11-21 10:35:07
Yalancı tavuk göğsü tarifi, nasıl yapılır? Kolay yalancı tavuk göğsü tarifi

Yalancı tavuk göğsü tarifi için Malzemeler

  • 125 g tereyağı t
  • 1 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 lt süt
  • 1 paket vanilya

Yapılışı

İlk olarak tenceremize tereyağımızı alalım ve kısık ateşte yağımızı eritelim. Yağımız eridikten sonra üzerine unu ilave edelim ve kokusu çıkana kadar yaklaşık 4-5 dakika karıştırarak kavuralım. Unumuzu tel çırpıcı ile karıştırırken bir yandan üzerine sütü ekleyelim. Burada mutlaka ununuzu karıştırmalısınız. Üzerine şekeri ilave ederek muhallebimiz kıvam alıp koyulaşana kadar karıştıralım. Koyulaşan muhallebimizi ocaktan alalım, sonrasında vanilya ilave ederek 3-4 dakika mikserle çırpalım. Hazırladığımız muhallebimizi 22 cm boyutlarındaki ıslattığımız borcama dökerek üzerini bir spatula yardımı ile düzeltelim. Oda  sıcaklığına gelmesi için bekletelim. Oda ısısına geldikten sonra üzerini streçleyelim, buzdolabında 2-3 saat dinlendirelim. Dinlenen tatlımızı dolaptan alalım, yanlarına bastırarak havasını çıkartalım ve servis tabağına ters çevirerek çıkartalım. Üzerini arzuya göre tarçın, hindistan cevizi veya file antep fıstığı ile süsleyelim. Tatlının enine gelecek şekilde üzerine yerleştirin. Ardından her yerini kapatacak şekilde üzerine tarçın serpin ve şeritlerimi dikkatli bir şekilde çıkartın. Sonrasında tekrar kestiğimi pişirme kağıtlarını tatlının boyuna doğru aralıklı olarak yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun

 

 

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