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Ulusal marketlerin gözdesi oldu! Edirne’nin ateş gibi acısında büyük rekolte

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Ulusal marketlerin gözdesi oldu! Edirne’nin ateş gibi acısında büyük rekolte

Edirne Valisi Yunus Sezer, tava ciğer ile adını duyuran Karaağaç acı biberinin ulusal marketlerde de satılarak lezzetiyle geniş kitlelere ulaştığını belirtti.

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Foto - Ulusal marketlerin gözdesi oldu! Edirne’nin ateş gibi acısında büyük rekolte

Sezer, üretici Yılmaz Ule'nin Pazarkule Sınır Kapısı yanındaki tarlasında düzenlenen hasat etkinliğinde yaptığı konuşmada, ata tohumundan yetiştirilen Karaağaç acı biberinin, mikro iklim özellikleri, lezzeti ve zorlu yetiştirilme süreciyle kendine has bir ürün olduğunu söyledi.

#2
Foto - Ulusal marketlerin gözdesi oldu! Edirne’nin ateş gibi acısında büyük rekolte

Gastronomi otoritelerinin, biberin acı lezzeti konusunda hemfikir olduğunu belirten Sezer, üreticilerin tava ciğerin yanında ikram edilen biberin talebini karşılamakta zorlandığını ifade etti.

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Foto - Ulusal marketlerin gözdesi oldu! Edirne’nin ateş gibi acısında büyük rekolte

Biberin ekim alanını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Sezer, "Gerçekten de Türkiye'nin çok önemli bir değeri. Fark edilmesi ve herkes tarafından tüketilmesi gereken çok önemli bir değer. Burada tava ciğerle adını duyurdu ama bütün ulusal marketlerde satılarak geniş kitlelere ulaştı ve bunu devam ettirmesini arzu ediyoruz. Bugün ilk hasadı yapıyoruz, bir hasat da eylül sonunda yapılacak." dedi.

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Foto - Ulusal marketlerin gözdesi oldu! Edirne’nin ateş gibi acısında büyük rekolte

Sezer, ata tohumundan yetiştirilen biberin kendine has lezzetiyle ön plana çıktığını vurguladı. Biberin 150 dekar alanda yetiştirildiğini aktaran Sezer, ekim alanının artırılmasını temenni etti.

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