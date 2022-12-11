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Gündem Yalancı İsmail Saymaz'a çağrı! "Sana isnat edilen şu iğrenç ifadelerle alakalı konuşmayacak mısın?"
Gündem

Yalancı İsmail Saymaz'a çağrı! "Sana isnat edilen şu iğrenç ifadelerle alakalı konuşmayacak mısın?"

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Hiranur Vakfı üzerinden atılan iftiraya yalanlarıyla destek verip, "tarikatlar kapatılsın" çığırtkanlığına katılan İsmail Saymaz'a, "Sana isnat edilen şu iğrenç ifadelerle alakalı konuşmayacak mısın?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 23:34:00 - 2022-12-12 00:45:39
Yalancı İsmail Saymaz'a çağrı! "Sana isnat edilen şu iğrenç ifadelerle alakalı konuşmayacak mısın?"

 Yeniakit.com.tr 

Hiranur Vakfı üzerinden atılan iftiraya yalanlarıyla destek veren İsmail Saymaz'ın geçtiğimiz yıllarda kadınlara Twitter hesabından attığı ahlak dışı tekliflerin yer aldığı mesajlar yeniden gündeme geldi.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İsmail Saymaz'ın ahlaksızlıklarını hatırlatarak Twitter'dan çağrıda bulundu.

Mesajına, "Allah ve Rasul düşmanlarının arkasına saklanarak Müslümana “mürteci” diye bağıran laiklik bezirganı ünlü düzenbaz, meşhur yalanbaz İsmail Saymaz!" diye başlayan Dr. Şenocak, şöyle devam etti:

Müslümanlara iffet dersi vermeye kalkan bir ahlak yobazı olarak sana isnat edilen şu iğrenç ifadelerle alakalı konuşmayacak mısın?

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