  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan son kararını dünyaya az önce ilan etti: Türkiye'den satın alabiliriz

'Ömrümüz su taşımakla geçti' Vatandaştan CHP'li belediyeye büyük isyan!

Türkiye'de yeni bir salgın mı başladı? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Ümit Özdağ'dan ortalığı ayağa kaldıracak Kılıçdaroğlu iddiası! Tüm Türkiye şok oldu

Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler

Büyük yankı uyandıran iddia! İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş açıklaması

Güne yükselişle başladı! Altında son fiyat

Türk havacılık devi satılıyor! Araplar satın almak için harekete geçti

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu! İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan yeni varyant uyarısı!
Medya Yalan ve algının merkezi Cumhuriyet'e yeni GYY getirildi!
Medya

Yalan ve algının merkezi Cumhuriyet'e yeni GYY getirildi!

Yeniakit Publisher
2023-09-01 17:35:00 - 2023-09-01 17:38:29
Yalan ve algının merkezi Cumhuriyet'e yeni GYY getirildi!

Yalan ve algı haberlerle okuyucuyu yanıltan Cumhuriyet gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen oldu. Gazetenin Genel Yayın Koordinatörlüğü'ne ise Hakan Akarsu getirildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nde Mine Esen, Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildi.

Gazetede uzun yıllar dış haberler servisini yöneten Esen, Cumhuriyet'in ilk kadın genel yayın yönetmeni oldu.

Gazetede Genel Yayın Koordinatörlüğü'ne de Hakan Akarsu getirildi.

Mine Esen kimdir?

Mine Esen, 1972 yılında İstanbul’da doğdu. Şişli Terakki Lisesi’nin ardından 1994 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Basın Yayın Bölümü’nden mezun oldu. 1996-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Esen, yaklaşık 25 yıldır gazetecilik yapıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakan Akarsu kimdir?

Hakan Akarsu ise 1964 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Akarsu 1989 yılında girdiği Cumhuriyet gazetesinde 34 yıl aralıksız çalıştı.

Laikçi Cumhuriyet kendi topuğuna sıkıyor! ‘Özgürlük’ diyenler özgürlükten rahatsız
Laikçi Cumhuriyet kendi topuğuna sıkıyor! ‘Özgürlük’ diyenler özgürlükten rahatsız

Medya

Laikçi Cumhuriyet kendi topuğuna sıkıyor! ‘Özgürlük’ diyenler özgürlükten rahatsız

Sebep yok algı! Cumhuriyet’ten 'Barış Pehlivan' sahtekarlığı
Sebep yok algı! Cumhuriyet’ten 'Barış Pehlivan' sahtekarlığı

Medya

Sebep yok algı! Cumhuriyet’ten 'Barış Pehlivan' sahtekarlığı

Diyanet İşleri Başkanı böyle taşınsaydı Cumhuriyet nasıl kudururdu
Diyanet İşleri Başkanı böyle taşınsaydı Cumhuriyet nasıl kudururdu

Yaşam

Diyanet İşleri Başkanı böyle taşınsaydı Cumhuriyet nasıl kudururdu

Cumhuriyet, Akit, Akşam ve Aydınlık... Bir konuda hemfikirler
Cumhuriyet, Akit, Akşam ve Aydınlık... Bir konuda hemfikirler

Gündem

Cumhuriyet, Akit, Akşam ve Aydınlık... Bir konuda hemfikirler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23