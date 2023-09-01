Yalan ve algının merkezi Cumhuriyet'e yeni GYY getirildi!
Yalan ve algı haberlerle okuyucuyu yanıltan Cumhuriyet gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen oldu. Gazetenin Genel Yayın Koordinatörlüğü'ne ise Hakan Akarsu getirildi.
Cumhuriyet Gazetesi'nde Mine Esen, Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildi.
Gazetede uzun yıllar dış haberler servisini yöneten Esen, Cumhuriyet'in ilk kadın genel yayın yönetmeni oldu.
Gazetede Genel Yayın Koordinatörlüğü'ne de Hakan Akarsu getirildi.
Mine Esen kimdir?
Mine Esen, 1972 yılında İstanbul’da doğdu. Şişli Terakki Lisesi’nin ardından 1994 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Basın Yayın Bölümü’nden mezun oldu. 1996-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Esen, yaklaşık 25 yıldır gazetecilik yapıyor.
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Hakan Akarsu kimdir?
Hakan Akarsu ise 1964 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Akarsu 1989 yılında girdiği Cumhuriyet gazetesinde 34 yıl aralıksız çalıştı.