'Yalan indirimlere' dikkat!

Markaların, firmaların sözde müşteri odaklı hazırladıkları indirimlere ne kadar dikkat ediyoruz? Acaba gerçek bir indirim mi diye kontrol edip araştırmalara girişiyor muyuz? Gelin bu haberimizde beraber bu konuya değinelim.

Birçok marka, firma, mağaza; 'yıl sonu indirimini kaçırma!, Kasım ayı indirimini kaçırma!, Şubat sonu indirimini kaçırma!' adı altında satış yapmaya çalışıp müşterinin odağına girmeye çalışıyor. Müşteri ise kısıtlı bütçesinin izin verdiği ölçüde bu indirimlerden faydalanmak istiyor. Yeri geliyor ürünün eski fiyatının üzerine çizilen kırmızı çizgiye hemen kanıp ürünü elde etmek istiyor, yeri geliyor satıcının kullandığı 'böyle bir ürün bir daha bu kadar indirime girmez' sözlerine kanıp cüzdanındaki belki de son kuruşları orada harcıyor. Ancak gerçek şu ki firmalar ve satıcılar, bizi ve cüzdanımızı sandığımız kadar düşünmüyor. İndirim olarak sattıkları ürün gerçek bir indirim ürünü bile olmayabiliyor. Ürünün üstü çizilen sözde eski fiyatı gerçek eski fiyatının birkaç katı olabiliyor veya 3 al 2 öde kampanyaları daha kârlı değil daha zararlı olabiliyor. Bu nedenle bütün iş biz müşterilere düşüyor...

Peki sağlıklı alışveriş nasıl yapılır?

Bu tarz dönemlerde sağlıklı alışverişin yolu; gerçek indirimleri inceleyerek bulabilmek de, fiyatları karşılaştırmak da ve ürünü alan kişilere danışmaktan geçiyor. Bundan ötürü ise müşterinin üzerine düşen en önemli görev, her indirim yazısının gerçek olup olmadığını araştırmaktan geçiyor...