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Gündem Yalan haberle Hatay'ı birbirine katmışlardı... Oğuzhan Uğur ifade için savcılıkta!
Gündem

Yalan haberle Hatay'ı birbirine katmışlardı... Oğuzhan Uğur ifade için savcılıkta!

Kahramanmaraş depreminde prim yapabilmek için sosyal medya üzerinden yalan yanlış birçok paylaşım yapan Oğuzhan Uğur'un patronu olduğu Babala ekibi, Hatay'da baraj patladığı yalanıyla şehri kilitlemişti. Ayrıca söz konusu yalan nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Kamuoyunda büyük tepkiye neden olan Uğur ifade vermek üzere savcılığa geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 12:05:00 -
Yalan haberle Hatay'ı birbirine katmışlardı... Oğuzhan Uğur ifade için savcılıkta!

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi ve Elbistan ilçesi merkez üsleri olan 2 deprem afeti sonrası sosyal medya platformunda "BaBala TV" isimli twitter hesabından Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı, Hatay Yarseli Barajının duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu. Paylaşımların deprem bölgesinde depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu dikkate alınarak "BaBala TV" isimli twitter hesabında yapılan paylaşımlar nedeniyle hesap sahibi olduğu tespit edilen Oğuzhan UĞUR hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturmaya başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur İstanbul Adalet Sarayı'na savcılığa ifade vermek için geldi.

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Kaynak: Sabah

 

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