Yalan habere ödül verdiler

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Gazeteciliğin sorunlarıyla ilgilenmek yerine mütareke basınının hamiliğine soyunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin, BirGün gazetesinde yayınlandıktan sonra yalan olduğu tescillenen bir habere ödül verdiği ortaya çıktı.

Önceki gün Sedat Simavi Ödülleri’ni dağıtan TGC, BirGün’ün ‘Yeni MB Başkanı’nın Doktora Tezinde İntihal İzleri” başlıklı yalan habere de ödül verdiği belirlendi.

Fondaş medya ölçüyü kaçırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gazetecilere verilen ödülleri ‘yandaş medyaya ödül’ diye lanse eden fondaş medya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) yalan olduğu tescilli bir habere ödül vermesi karşısında üç maymunu oynadı. Sedat Simavi adına ödül dağıtan TGC, BirGün’de yayınlanan ve yalan olduğu tescillenen bir habere göz göre göre ödül verdi. Marjinal sol örgütlerin bülteni haline gelen ve paçavra bir yayıncılık anlayışı benimseyen BirGün’de yayınlanan “Yeni MB Başkanı’nın Doktora Tezi’nde intihal izleri” başlıklı haber titiz bir araştırmadan sonra yalanlanmıştı.

Devlet görevlilerini marjinal sol örgütlere hedef göstermekten zerre kadar çekinmeyen BirGün’ün iddiaları sonrası Marmara Üniversitesi raportör görevlendirmiş ve tezde herhangi bir intihal olmadığı kamuoyuna açıklanmıştı.