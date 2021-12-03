  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Yalan habere ödül verdiler
Medya

Yalan habere ödül verdiler

Manşetlerinden haber yerine tekzip yayınlamaktan bıkmayan yalan medyasına aynı kaptan yemek yedikleri fondaş basının gözde STK’sından skandal nitelikte bir ödül geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 10:33:00 -
Yalan habere ödül verdiler

HABER MERKEZİ

Gazeteciliğin sorunlarıyla ilgilenmek yerine mütareke basınının hamiliğine soyunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin, BirGün gazetesinde yayınlandıktan sonra yalan olduğu tescillenen bir habere ödül verdiği ortaya çıktı.

Önceki gün Sedat Simavi Ödülleri’ni dağıtan TGC, BirGün’ün ‘Yeni MB Başkanı’nın Doktora Tezinde İntihal İzleri” başlıklı yalan habere de ödül verdiği belirlendi.

Fondaş medya ölçüyü kaçırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gazetecilere verilen ödülleri ‘yandaş medyaya ödül’ diye lanse eden fondaş medya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) yalan olduğu tescilli bir habere ödül vermesi karşısında üç maymunu oynadı. Sedat Simavi adına ödül dağıtan TGC, BirGün’de yayınlanan ve yalan olduğu tescillenen bir habere göz göre göre ödül verdi. Marjinal sol örgütlerin bülteni haline gelen ve paçavra bir yayıncılık anlayışı benimseyen BirGün’de yayınlanan “Yeni MB Başkanı’nın Doktora Tezi’nde intihal izleri” başlıklı haber titiz bir araştırmadan sonra yalanlanmıştı.

Devlet görevlilerini marjinal sol örgütlere hedef göstermekten zerre kadar çekinmeyen BirGün’ün iddiaları sonrası Marmara Üniversitesi raportör görevlendirmiş ve tezde herhangi bir intihal olmadığı kamuoyuna açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başörtüsü sorusu Muharrem İnce'ye dokundu
Gündem

Başörtüsü sorusu Muharrem İnce'ye dokundu

Haber Global yayınına katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, başörtüsü sorusuna tepki tepki gösterdi.
CHP'li İBB’nin skandal satışına mahkemeden ret
Gündem

CHP'li İBB’nin skandal satışına mahkemeden ret

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'ye bağlı kuruluşlardan İETT’nin Ayazağa'daki garajına gelir paylaşımı usulü ile rezidans yapılmasına ..
Beyaz TV sunucusu gözaltına alındı
Gündem

Beyaz TV sunucusu gözaltına alındı

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, turist olarak gittiği İtalya'da gözaltına alındı. Tatil için İtalya'ya giden Sarıkaya, İtalyan makamlar ta..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay