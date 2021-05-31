Yakup Köse'den Gezi yıldönümünde dikkat çeken Sedat Peker tespiti! 'Dün CNN'in aracına dille pasta cila yapanlar...

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Gazeteci Yakup Köse, Gezi kalkışmasının yıldönümünde dikkat çeken bir Sedat Peker tespiti yaptı. Yazısına Gezi'ci vandalları hatırlatarak başlayan Köse, "8 yıl önce bugünlerde Batıcı Gezi ayaklanması başlamıştı. Polisin içinde yer alan FETÖ'cü unsurların ayaklanan Batıcıları kollamasıyla ayaklanma 3 ay sürdü. Yıllarca devrim hayali kuranlar ABD ve Batı'nın desteğiyle meydan ve sokakları devrimci şiddetle işgal ettiler. Aylarca yaktılar, yıktılar, yağmaladılar." dedi.

'CNN'in araçlarına dilleri ile cila yapıyorlardı'

CNN İnternational'ın Gezi parkında günlerce yayın yaptığına dikkat çeken Köse, "Batıcılar sokaklarda devrimci şiddeti otobüs duraklarına bile uygularken, başta ABD'nin emperyalist unsurlarından CNN'in canlı yayın aracı olmak üzere Batı medyasının araçları Taksim meydanında 'devrimci koruma' altındaydı; devrimciler Batı medyasının canlı yayın araçlarına çizik atmak şöyle dursun araçlara pasta cilayı dilleriyle yapıyorlardı!" diye konuştu.

'15 Temuz'da da darbe yapamayınca 'tiyatro' dediler'

Bugün aynı vandalların umudunun, firari mafya lideri Sedat Peker olduğunu söyleyen Yakup Köse, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için çıktıkları meydanlarda sadece Türk medyasına ait canlı yayın araçlarına devirebilen Batıcılar 'Biz çevre için sokağa çıkmıştık' dediler; tıpkı FETÖ'cülerin 15 Temmuz'da darbe yapamayınca 'Tiyatro' demeleri gibi!"

'Taksim Camii Batıcıların bir direnç noktasını daha kırdı'

"Geçtiğimiz Cuma günü Taksim Camii'nin açılışını televizyondan seyrederken gözümün önüne 8 yıl önceki Taksim'den görüntüler de geliyordu. Hamdolsun, Batıcıların yakıp yıktığı, Batı emperyalizminin canlı yayın araçlarının doldurduğu meydanı şimdi müminler doldurmuştu. Dirayetli ve cesur bir liderin öncülüğünde Batıcılar'ın bir direnç noktası da böylece kırılmış oldu!"

'Umutlarını bugünlerde bir çete liderine bağladılar'

"Batı ve Batıcılar bu topraklarda tekrar hâkimiyet kurma hayallerini bugünlerde bir çete liderine bağladılar; 'Bir umuttur Sedat Peker' diyorlar; çete liderine umut bağlayacak kadar zor durumdalar! Allah'ın izniyle daha beter olacaklar..."