Yakup Köse, “ByLock İsmail”i böyle madara etti!

yeniakit.com.tr 28 Şubat mağdurlarından, gazeteci Yakup Köse, Danıştay’ın tepki çeken kararının ardından tekrar gündeme gelen “Andımız” hakkında çok konuşulan bir yazı kaleme aldı. Yazısıyla solakları rahatsız eden Köse’ye, “ByLock İsmail” nâmıyla meşhur İsmail Saymaz da çemkirdi. Verdiği cevapla Saymaz’ı susturan Köse, aynı zamanda solak gazetecinin 2013 senesinde paylaştığı, “Bence ‘andımız’ın kaldırılması gayet isabetli oldu. Geç bile kalmıştık” tweetinin de fotoğrafını paylaştı.

“Minareden atılır”

Saymaz, Yakup Köse’nin yazısını paylaşarak, “Star’ın İBDA’cı yazarı Yakup Köse, ‘Andımız’ vesilesiyle Atatürk’e ve Cumhuriyet’e kin kusmuş. ‘Andımız’ın Müslümanların inançlarına küfür edilmesini hatırlattığını’ savunmuş. Köse, bu saçmalıkları bizim Rize’de bir camide okusa imam müezzin tarafından minareden atılır.” mesajını yazdı.

“Hamidiye Kruvazörü artığı!..”

Yakup Köse’nin cevabı şu oldu:

“Rize’yi bombalayan Hamidiye Kruvazörü artığı İsmail, seni kimler minareden atıp aşağıda tuttu!..”

“Bugünkü yazım Hamidiye Kruvazörü artıklarında öyle bir bomba etkisi yapmış ki 28 Şubat darbe mahkemelerinin kararlarına sarılıyorlar. @ismailsaymaz benim hakkımda mahkeme kararı verenler de Hamidiye’deki babandan farklı değildi!”

Saymaz’ın tweetini paylaştı

Aynı zamanda Yakup Köse, Saymaz’ın 2013 senesinde “Andımız” kaldırılmasına destek verdiği mesajı da yayınladı. İşte o tweet:

Saymaz, “PKK kazanacak” demiş!

Saymaz’ın kirli çamaşırlarını ortaya döken Köse, Salih Müslüm’ün oğlu öldükten sonra, Saymaz’ın PKK’lılar için paylaştığı skandal mesajında yayınlandığı bir paylaşımı retweet yaptı. İşte o paylaşım:

Saymaz'ın paylaşımı: