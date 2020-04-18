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Aktüel

Yaklaşık 40 metrelik şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan iş makinesi yaklaşık 40 metrelik yükseklikten şarampole devrildi.

2020-04-18 01:10:15 -
Yaklaşık 40 metrelik şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan iş makinesi yaklaşık 40 metrelik yükseklikten şarampole devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde Hendek ilçesi Kurtuluş ve Aksu Mahalleleri arasında bulunan Kirazlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Adem Atmaca idaresindeki iş makinesi, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan iş makinesi, yaklaşık 40 metrelik Göksu Deresi yatağına devrildi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden çıkartılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Atmaca’nın cansız bedeni Hendek İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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