Yaklaşık 3 bin 600 kişi tahliye edildi! Hong Kong'ta yangın

Hong Kong'un en kalabalık bölgelerinden biri olan Kowloon'daki bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bölgedeki okullarda ve diğer binalarda bulunan yaklaşık 3 bin 600 kişi tahliye edildi.

Yetkililerce yapılan açıklamada, rüzgarla yayılan duman ve koku nedeniyle kapı ve pencerelerin kapalı tutulması tavsiye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çabası sonucunda söndürüldü.

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