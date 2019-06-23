Yaklaşık 13 aydır Suudi Arabistan’da inşaat işinde çalışan Türk işçiler: Suudi polisler başımıza silah dayadı

Hasan Türkmen Ankara

Yaklaşık 13 aydır Suudi Arabistan’da inşaat işinde çalışan Türk işçiler, paralarını alamadıkları için Türkiye’ye dönemiyor. 6 gün önce greve başlayan işçiler, Suudi Arabistan polisinin sert müdahaleleri ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Suudi polisi alnımıza silah dayadı” dedi.

“Polis alnımıza silah tuttu”

İnşaat şirketi ve Suudi yetkililerin haksızlıklara karşı sessiz kaldığını öne süren Türk işçiler, tepkilerini göstermek için 6 gün önce greve başladı. Grev esnasında Suudi polislerin silahlı müdahalesine maruz kalan Türk işçilerden Hasan Hüseyin Çiftçi, “Suudi Arabistan polisleri, alnımıza silah dayadı. Biz yine mücadelemizi vererek namluya kafa tuttuk” dedi. İşçilere silahlı müdahale olduğunu doğrulayan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Başkanı Ali Özturan da, “Baytur Şirketi ve Suudi Arabistan’daki yetkililer işçi arkadaşlarımıza haksızlık yapıyor. Grevin ikinci gününde polis işçi kardeşlerimize silahlarla müdahale etti” diye konuştu.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Başkanı Ali Özturan, işçilerin sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını ifade ederek, “İşçi kardeşlerimizin bazıları hasta. Muayene olması gereken arkadaşlar, sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Kaç aydır ücretleri ödenmiyor. Verilen sözler tutulmadı” dedi.

Aileler perişan…

Yaklaşık 3 aydır ailelerine para gönderemeyen işçiler, bayramda da ülkelerine dönemedi. Suudi Arabistan’da mahsur kalan işçilerin sesini yetkililere duyurmak isteyen aileler, dün Kayseri’de bir basın açıklaması yaptı. Haksızlığa “dur” demek isteyen inşaat işçilerinin aileleri, “Konuyla ilgili firma hâlâ sessiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dediler.