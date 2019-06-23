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Yaklaşık 13 aydır Suudi Arabistan’da inşaat işinde çalışan Türk işçiler: Suudi polisler başımıza silah dayadı

Suudi Arabistan'da çalıştıkları inşaatta haksızlıklara maruz kalan ve 6 gün önce greve başlayan Türk işçiler, “Suudi polisi alnımıza silah dayadı” dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 12:47
Yaklaşık 13 aydır Suudi Arabistan’da inşaat işinde çalışan Türk işçiler: Suudi polisler başımıza silah dayadı

 Hasan Türkmen  Ankara 

Yaklaşık 13 aydır Suudi Arabistan’da inşaat işinde çalışan Türk işçiler, paralarını alamadıkları için Türkiye’ye dönemiyor. 6 gün önce greve başlayan işçiler, Suudi Arabistan polisinin sert müdahaleleri ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Suudi polisi alnımıza silah dayadı” dedi.

“Polis alnımıza silah tuttu”

İnşaat şirketi ve Suudi yetkililerin haksızlıklara karşı sessiz kaldığını öne süren Türk işçiler, tepkilerini göstermek için 6 gün önce greve başladı. Grev esnasında Suudi polislerin silahlı müdahalesine maruz kalan Türk işçilerden Hasan Hüseyin Çiftçi, “Suudi Arabistan polisleri, alnımıza silah dayadı. Biz yine mücadelemizi vererek namluya kafa tuttuk” dedi. İşçilere silahlı müdahale olduğunu doğrulayan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Başkanı Ali Özturan da, “Baytur Şirketi ve Suudi Arabistan’daki yetkililer işçi arkadaşlarımıza haksızlık yapıyor. Grevin ikinci gününde polis işçi kardeşlerimize silahlarla müdahale etti” diye konuştu. 

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Başkanı Ali Özturan, işçilerin sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını ifade ederek, “İşçi kardeşlerimizin bazıları hasta. Muayene olması gereken arkadaşlar, sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Kaç aydır ücretleri ödenmiyor. Verilen sözler tutulmadı” dedi.

Aileler perişan…

Yaklaşık 3 aydır ailelerine para gönderemeyen işçiler, bayramda da ülkelerine dönemedi. Suudi Arabistan’da mahsur kalan işçilerin sesini yetkililere duyurmak isteyen aileler, dün Kayseri’de bir basın açıklaması yaptı. Haksızlığa “dur” demek isteyen inşaat işçilerinin aileleri, “Konuyla ilgili firma hâlâ sessiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dediler.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:47
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. Suudi Arabistan
  4. Türk işçiler
  5. Grev
  6. Suudi polisler
  7. Hasan Hüseyin Çiftçi
  8. İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Başkanı Ali Özturan

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  • erolerol32 dk önce
    suudi arabsitanda calisanlara sesleniyorum gidin Irakta calisin, maasida cok yüksek, her ay düzenli olarakda paranizi alirsiniz, hem insaat sektöründe hemde kaynakci cok araniyor özellikle..kuzey irak en iyisi, ellerinde cok para var, bol ..en saviriyorlar parayi.
  • Adalet yok Adalet yok 34 dk önce
    Bunu almana amerikaliya her Kim yaparsa adamin devletini ötdürürler cidi cidi ama bizim devlet nerde Hani El uzatan allaha cok sükür akit var ve elinden geldikce seslerini duyirmaya calisiyor devlet nerde vatandasimiz tutsak edilmis bir vasiyete Amerika olsa derdiki 24 saat icinde paralarini verip bizim vatandaslari saliveriyorsunuz aki takdirde bombalariz aynen böyle olurdu bizim icimizdeki savasci milliyetciatesi söndü bu artik beli oldu ne yaziki Hersey boyun eyerek Kader yapilacak birsey yok diye teseli ediyoruz eveli bize ters gelen avrupa yürüyerek gidip terbiye ediyorduk nerden nereye cöl cakalari bile bize kafa tutar oldu

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