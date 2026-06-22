İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti

İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, parti içi baskıların ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yeni liderin Eylül ayına kadar belirleneceğini açıklayan Starmer'ın yerine, Makerfield milletvekili Andy Burnham'ın geçmesi beklenirken; parti içi sol kanat ile sağ kanat arasındaki koltuk savaşları şimdiden krize dönüştü.

Starmer, partiyle yapılacak görüşmelerin ardından liderlikten ayrılacağını duyurdu. Yeni lider belirlenene kadar görevini sürdüreceğini açıklayan Starmer'ın ardından gözler, liderlik yarışının favorisi gösterilen Andy Burnham'a çevrildi.

Starmer'ın açıklamalarında yeni liderin Eylül itibariyle belirleneceğine işaret edildi.

Starmer’ın yerine İngiltere’nin Makerfield bölgesinde yapılan ara seçimleri kazanarak milletvekili olan Andy Burnham’ın geçmesi bekleniyor.

Starmer’a yakın bazı bakanlar, görevden ayrılmasını istememelerine rağmen, değişimin kaçınılmaz olduğuna inandıklarını kendisine iletmişti.

Burnham’ın destekçileri arasında hükümetin izleyeceği yön konusunda görüş ayrılıkları sürüyor. Burnham’a yakın bazı isimler, mevcut Enerji Bakanı Ed Miliband’ın maliye bakanlığı görevine getirilmesine karşı çıkıyor.

Ayrıca sol kanattaki bazı isimler, Burnham’ın göç konusunda daha sert bir çizgisiyle bilinen İçişleri Bakanı Shabana Mahmood’u görevde tutmayı tercih etmesinden şimdiden hayal kırıklığı duyduklarını belirtiyor. Bu kesim, Hazine Bakanlığı’na sol görüşlü bir ismin atanmamasının parti içindeki bu kanadı daha da uzaklaştırabileceğini ifade ediyor.