Galatasaray, aradığı orta sahayı İngiltere’de buldu!
Galatasaray, orta alana takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Premier Lig’den yeni düşen Wolverhampton’dan Andre, devre arasında olduğu gibi yine sarı kırmızılıların gündeminde bulunuyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray, orta alana takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Premier Lig’den yeni düşen Wolverhampton’dan Andre, devre arasında olduğu gibi yine sarı kırmızılıların gündeminde bulunuyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. TRT Spor’un haberine göre, sarı kırmızılıların takviye yapmak istediği bölgelerden biri de orta saha. Devre arası transfer döneminde ismi gündeme gelen futbolcular, bu yaz da listede yer almaya devam ediyor. Bu isimlerden biri, Wolverhampton forması giyen Andre.
Premier Lig’den düşen İngiliz ekibi, istenilen teklif geldiği sürece kadrosundaki her futbolcuyu satma kararı aldı. Wolverhampton'ın, 2024 yazında Fluminense’den 22 milyon Euro’ya aldığı Brezilyalı futbolcu için beklentisi 25 milyon Euro.
Sarı kırmızılıların öncelikli hedeflerinden biri olmayan Andre için 20 milyon Euro düşünüldüğü öğrenildi. Felipe Melo’nun da 6 numara için ciddi şekilde önerdiği 24 yaşındaki futbolcu, yakından takip edilmeye devam ediliyor.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, geride kalan sezon 39 maçta 3 bin 122 dakika süre buldu. Andre, söz konusu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı.
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