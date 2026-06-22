Galatasaray, aradığı orta sahayı İngiltere’de buldu!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. TRT Spor’un haberine göre, sarı kırmızılıların takviye yapmak istediği bölgelerden biri de orta saha. Devre arası transfer döneminde ismi gündeme gelen futbolcular, bu yaz da listede yer almaya devam ediyor. Bu isimlerden biri, Wolverhampton forması giyen Andre.