Yaklaşan treni görünce panikleyip köprüden atladı Manisa'da demiryolunun yanında koyunlarını otlatan bir kişi, yaklaşmakta olan treni görünce panikleyip köprüden atladı. Atlayan şahıs yaralanırken, bir koyun da trenin çarpması sonucu telef oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hayvan otlatan bir kişi, trenden kaçmak için köprüden atlayınca yaralandı. 2,5 metre yükseklikten atladı Alınan bilgiye göre Hayrettin Örgen (69), Mustafa Kemal Mahallesi Set Üstü Sokak yakınlarındaki demiryolunun yanında koyunlarını otlattığı sırada bazı hayvanların rayların üzerine çıktığını görerek, müdahale etmek istedi. Üzerinde rayların ve bir yaya geçiş şeridinin bulunduğu 2,5 metre yüksekliğindeki köprüde bulunduğu sırada Manisa-Alaşehir seferini yapan trenin geldiğini gören Örgen, panikleyerek aşağı atladı. Köprüde kalan koyun telef oldu Irlamaz Çayı'nın kurumuş yatağına düşen Örgen yaralandı. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Köprü üzerinde kalan bir koyun ise trenin çarpması sonucu telef oldu.

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