21 ilde geleceğin teknolojileri eğitimi başlıyor: Yapay zekâdan insansız hava araçlarına

21 İLDE 25 FARKLI EĞİTİM DÜZENLENECEK: BTK Akademi’nin yalnızca çevrim içi eğitimlerle değil, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediği yüz yüze eğitimlerle de bilgiye erişimi yaygınlaştırdığını belirten Uraloğlu, “Bugüne kadar 70’in üzerinde ilde yüz yüze eğitim programları düzenledik. Bu yaz döneminde de 21 ilde gerçekleştirilecek 25 farklı eğitim programıyla gençlerimizi güncel teknoloji alanlarında uygulamalı eğitimlerle buluşturacağız.” diye konuştu. Yaz dönemi programlarının en yoğun ilgi gören başlıklarından birinin Yapay Zekâ ile İçerik Üretimi Eğitimi olduğunu belirten Uraloğlu, Antalya, Bolu, Manisa, Çanakkale, Kocaeli, Diyarbakır, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Malatya, Van, Elazığ, İzmir, Balıkesir, Nevşehir ve Trabzon’da gerçekleştirilecek eğitimlerle katılımcıların üretken yapay zekâ teknolojilerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacağını söyledi.