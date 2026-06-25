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21 ilde geleceğin teknolojileri eğitimi başlıyor: Yapay zekâdan insansız hava araçlarına

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21 ilde geleceğin teknolojileri eğitimi başlıyor: Yapay zekâdan insansız hava araçlarına

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Akademi Yaz Dönemi Yüz Yüze Eğitim Programları için başvuruların başladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Yapay zekâdan büyük dil modellerine, nesnelerin internetinden insansız hava araçlarına kadar geniş bir yelpazede eğitimler sunacağız” dedi.

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Foto - 21 ilde geleceğin teknolojileri eğitimi başlıyor: Yapay zekâdan insansız hava araçlarına

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Akademi Yaz Dönemi Yüz Yüze Eğitim Programları için başvuruların başladığını duyurdu. Program kapsamında 21 ilde 25 farklı eğitim gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, gençlerin yapay zekâ, büyük dil modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları, nesnelerin interneti ve insansız hava araçları gibi geleceğin teknolojileriyle buluşturulacağını söyledi. BTK Akademi’nin Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “BTK Akademi, 3 milyondan fazla kullanıcısı, 390’dan fazla çevrim içi eğitim seçeneği ve 195 bin dakikayı aşan eğitim içeriğiyle ülkemizin en büyük yerli ve milli teknoloji eğitim platformlarından biri haline geldi. Dijital okuryazarlıktan ileri teknoloji alanlarına kadar geniş bir yelpazede sunduğu eğitimlerle insan kaynağımızın gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor.” dedi.

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Foto - 21 ilde geleceğin teknolojileri eğitimi başlıyor: Yapay zekâdan insansız hava araçlarına

BTK AKADEMİ İLE GENÇLERİMİZİ GELECEĞİN MESLEKLERİNE HAZIRLIYORUZ: Teknoloji yatırımlarının nitelikli insan kaynağıyla desteklenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, “Yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, haberleşme teknolojileri ve otonom sistemler gibi alanlarda yaşanan gelişmeler, ülkeler arasındaki rekabetin niteliğini değiştiriyor. Bu yarışta güçlü olmanın yolu yalnızca teknoloji üretmekten değil, o teknolojileri geliştirecek insan kaynağını yetiştirmekten geçiyor. BTK Akademi ile gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlıyor, Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön verecek yetkinlikleri kazanmalarını destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Foto - 21 ilde geleceğin teknolojileri eğitimi başlıyor: Yapay zekâdan insansız hava araçlarına

21 İLDE 25 FARKLI EĞİTİM DÜZENLENECEK: BTK Akademi’nin yalnızca çevrim içi eğitimlerle değil, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediği yüz yüze eğitimlerle de bilgiye erişimi yaygınlaştırdığını belirten Uraloğlu, “Bugüne kadar 70’in üzerinde ilde yüz yüze eğitim programları düzenledik. Bu yaz döneminde de 21 ilde gerçekleştirilecek 25 farklı eğitim programıyla gençlerimizi güncel teknoloji alanlarında uygulamalı eğitimlerle buluşturacağız.” diye konuştu. Yaz dönemi programlarının en yoğun ilgi gören başlıklarından birinin Yapay Zekâ ile İçerik Üretimi Eğitimi olduğunu belirten Uraloğlu, Antalya, Bolu, Manisa, Çanakkale, Kocaeli, Diyarbakır, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Malatya, Van, Elazığ, İzmir, Balıkesir, Nevşehir ve Trabzon’da gerçekleştirilecek eğitimlerle katılımcıların üretken yapay zekâ teknolojilerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacağını söyledi.

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Foto - 21 ilde geleceğin teknolojileri eğitimi başlıyor: Yapay zekâdan insansız hava araçlarına

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINA KADAR GENİŞ BİR YELPAZEDE EĞİTİMLER SUNACAĞIZ: Eğitim programlarının güncel teknoloji alanlarına odaklandığını belirten Uraloğlu, "Yapay zekâdan büyük dil modellerine, Microsoft 365 Copilot uygulamalarından yapay zekâ destekli tasarım araçlarına, nesnelerin internetinden insansız hava araçlarına kadar geniş bir yelpazede eğitimler sunacağız. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek programlarla katılımcılarımızın güncel teknolojiler konusunda yetkinlik kazanmalarını, uygulama deneyimi elde etmelerini ve kariyerlerine katkı sağlayacak yeni beceriler geliştirmelerini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Foto - 21 ilde geleceğin teknolojileri eğitimi başlıyor: Yapay zekâdan insansız hava araçlarına

KENDİ YAPAY ZEKÂ AJANLARINI GELİŞTİRECEKLER: Ankara’da düzenlenecek Microsoft 365 Copilot Agent Oluşturma ve AI Modelleri Atölyesi hakkında da bilgi veren Uraloğlu, katılımcıların Microsoft 365 Copilot ve Copilot Studio araçlarını ileri seviyede kullanmayı öğrenirken kendi yapay zekâ ajanlarını geliştirme deneyimi kazanacaklarını ifade etti. Antalya’da gerçekleştirilecek Büyük Dil Modelleri ile Uygulama Geliştirme Atölyesi’nde ise açık kaynak büyük dil modelleri, RAG mimarileri, fine-tuning süreçleri ve modern üretken yapay zekâ teknolojilerinin uygulamalı olarak ele alınacağını kaydeden Uraloğlu, bu eğitimlerin gençlerin yapay zekâ alanındaki yetkinliklerini artıracağını söyledi.

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Foto - 21 ilde geleceğin teknolojileri eğitimi başlıyor: Yapay zekâdan insansız hava araçlarına

TASARIMDAN KODA UZANAN EĞİTİMLER: Program kapsamında İstanbul’da Yapay Zekâ Destekli Figma Atölyesi de düzenleneceğini belirten Uraloğlu, “Katılımcılarımız yapay zekâ destekli tasarım araçlarını kullanmayı öğrenirken ileri seviye prototipleme süreçleri ve tasarımdan koda dönüşüm uygulamaları konusunda da deneyim kazanacak.” dedi. İnsansız hava araçları ve nesnelerin interneti alanlarında da eğitimler verileceğini belirten Uraloğlu, Ankara’da düzenlenecek Nesnelerin İnterneti Atölyesi’nde sensör teknolojileri, haberleşme altyapıları ve veri yönetimi odaklı uygulamaların gerçekleştirileceğini ifade etti. Ankara, Kayseri ve Sakarya’da düzenlenecek insansız hava aracı eğitimlerinde ise katılımcıların görev planlama, donanım-yazılım entegrasyonu ve güvenli uçuş süreçleri gibi konularda bilgi ve deneyim kazanacağını belirten Uraloğlu, eğitimlerin uygulama ağırlıklı olarak tasarlandığını söyledi.

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Foto - 21 ilde geleceğin teknolojileri eğitimi başlıyor: Yapay zekâdan insansız hava araçlarına

BAŞVURULAR BTK AKADEMİ’NİN İNTERNET SİTESİNDEN YAPILIYOR: BTK Akademi Yaz Dönemi Yüz Yüze Eğitim Programlarına ilişkin detaylı bilgi ve başvuru işlemleri btkakademi.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerle katılımcıların güncel teknoloji alanlarında yetkinlik kazanmaları, uygulama odaklı deneyim elde etmeleri ve kariyer hedeflerine katkı sağlayacak yeni beceriler geliştirmeleri hedefleniyor.

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