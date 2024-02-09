Yakıt gelmezse, Nasır Hastanesi kapanacak

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kuşatması ve hedef alması neticesinde Nasır Hastanesinde tıbbi ve insani felaketin yaşandığını belirtti.

Kudra, 300 sağlık çalışanı, 450 yaralı ve hastaneye sığınan 10 bin yerinden edilmiş Filistinlinin açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktardı. İsrail’in hastanede bir sağlık görevlisini vurduğunu kaydeden Kudra, “İsrail işgal güçleri tarafından sürekli hedef alınan hastanede ameliyathanede görevli bir hemşire göğsünden vurularak ağır yaralandı” ifadelerini kullandı.

Hastanede elektrik kesintilerinin yaşanmaya başladığını belirten Kudra, yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin 48 saatten kısa bir süre sonra duracağını kaydederek, dünyadan acil yakıt desteği talep etti.

Kudra, ayrıca hastanede ciddi şekilde anestezi ve yoğun bakım ilaçları ile cerrahi malzeme sıkıntısı yaşandığını vurguladı.

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