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Dünya Yakıştı mı gardaşlar? Bakü’nün göbeğinde soykırımcı İsrail bayrağı
Dünya

Yakıştı mı gardaşlar? Bakü’nün göbeğinde soykırımcı İsrail bayrağı

Yeniakit Publisher
2024-09-15 21:12:00 -

İşgalci İsrail’in aylardır Gazze’de sürdürdüğü soykırıma tepki yağarken Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir kişinin sırtına İsrail bayrağı bağlayıp, Azerbaycan bayrağını dalgalandırarak işlek caddede yürümesi tepki çekti.

İsrail vatandaşları ve medya tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de çekildiği belirtilerek servis edilen görüntüde bir kişi soykırımcı İsrail propagandası yaparak işlek caddede yürümesi ve Azerbaycan bayrağı taşıyan diğer bir kişiyle tokalaşması dikkat çekti.

41 bini aşkın masumu katleden soykırımcı İsrail’e yoğun tepkilerin olduğu şu günlerde Azerbaycan’a öyle bir görüntünün ortaya çıkması kardeş ülke Azerbaycan vatandaşları için ‘Yakıştı mı gardaşlar’ yorumu yaptırdı.

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Yorumlar

Ibrahim

Dünya ehli Ahir zaman Müslümanları!!! şu batıl ehli siyonist kadar davasına sadık değil. Yazıklar olsun

فullsüz tarih

aslı hazar israillisi bunların fitne yaymayın ha desdek beren azeri türkleri varsa bu larında gavurdan farkı yokdur ancak soyumuz ehlisünnet yolunda ezici çoğunlukla
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