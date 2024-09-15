Yakıştı mı gardaşlar? Bakü’nün göbeğinde soykırımcı İsrail bayrağı

İsrail vatandaşları ve medya tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de çekildiği belirtilerek servis edilen görüntüde bir kişi soykırımcı İsrail propagandası yaparak işlek caddede yürümesi ve Azerbaycan bayrağı taşıyan diğer bir kişiyle tokalaşması dikkat çekti.

41 bini aşkın masumu katleden soykırımcı İsrail’e yoğun tepkilerin olduğu şu günlerde Azerbaycan’a öyle bir görüntünün ortaya çıkması kardeş ülke Azerbaycan vatandaşları için ‘Yakıştı mı gardaşlar’ yorumu yaptırdı.