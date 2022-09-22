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Yerel Yakınlarının ulaşamadığı adam evinde ölü bulundu
Yerel

Yakınlarının ulaşamadığı adam evinde ölü bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakınlarının uzun süredir haber alamadığı şahıs evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 21:18:00 -
Yakınlarının ulaşamadığı adam evinde ölü bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakınlarının uzun süredir haber alamadığı şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Camikebir Mahallesi Horhor Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Yakınları uzun süredir Fuat Demirci'den (65) haber alamayınca olayı polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evin kapısını kırarak içeri girince Fuat Demirci'nin (65) cansız bedeniyle karşılaştı.

Soruşturma başlatıldı

Şahsın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, talihsiz adamın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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