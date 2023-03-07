Yakınlarını kaybeden çiftçiler acılarına rağmen tarla mesaisine başladı

Depremlerle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan çiftçiler, ilkbahar aylarında gerçekleştirilen ekim, sulama ve gübreleme işlemlerini sürdürüyor.

Mecbur çalışacağız

Üretici Mustafa Koşar, üst üste yaşanan depremlerde 17 yakınını kaybettiğini söyledi. Yakınlarını defnettikten sonra zor da olsa normalleşmeye çalıştıklarını belirten Koşar, tarımsal çalışmalara da yeniden başladıklarını dile getirdi. Koşar, buğday tarlasında ilaçlama ve gübreleme yaptığını kaydederek, “Tarım ve üretim beklemeye gelmez. Mecbur çalışacağız. Biberi ekmiştim şu an ona tapan çekiyorum. Tarım önemli, üretmezsek yaşayamayız. Mahsulleri yetiştireceğiz ki Türkiye, işçi ve biz faydalanalım. Depremlerin etkilerini üzerimizden atmasak bile mecburen çalışacağız” şeklinde konuştu.

Fırıncılar buğday bekliyor

Depremler esnasında kız kardeşini kaybeden Mehmet Dağcı da tarımın önemine işaret etti. Üretime devam etmenin gereklilik olduğuna dikkat çekti. “Fırıncılar buğday bekliyor” diyen Dağcı, “Afetten sonra topyekûn mücadele etmemiz gerek. Yaşam bir şekilde devam ediyor, sonuçta burada da bir yaşam var” ifadelerini kullandı.

Afet illerinden Hatay’a bağlı Arsuz’da, maydanoz üreticileri de tarlalarda ürünlerini topluyor. Üretici Cihat Yorgan, “Depremler nedeniyle mahsulümüzü toplamakta geç kaldık. Yanımda 11 işçi çalışıyor. Yaklaşık 90 dönüm arazimiz var. Herkes geçim derdinde. Günlük toplanması gereken şeyi 1 hafta 10 gün sonra toplamaya başlamak biraz sıkıntı oluşturdu” diye konuştu.

Yorgan, topladıkları maydanozu çeşitli illere göndereceklerini aktardı.

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Tarlada çalışan işçilerden Ahmet Hasan ise depremler nedeniyle çok kötü günler geçirdiklerini belirtti. Tarlada çalışarak acılarını unutmaya çalıştıklarını anlatan Hasan, üretime devam etmek zorunda olduklarının altını çizdi.