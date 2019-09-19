0553 313 94 23

Yakınları tarafından bulunmuştu! Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Konya'da kasığından bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırılan şahıs, kan kaybından hayatını kaybetti.

19 Eylül 2019 Perşembe 13:02
Yakınları tarafından bulunmuştu! Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kasığından bıçaklanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün 21.30 sıralarında Susuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet D. (37) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Hüseyin Asıltürk'ü (37) kasığından bıçakladı. Olayın ardından şüpheli Ahmet D., olay yerinden kaçarken yaralanan Hüseyin Asıltürk, yaralı halde bir süre gittikten sonra sokakta yığılıp kaldı. Yakınları tarafından yaralı halde bulunan Hüseyin Asıltürk, özel araçla kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hüseyin Asıltürk'ün kan kaybından hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından cinayet zanlısı Ahmet D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 13:02
  1. Susuz Mahallesi
  2. Konya'nın Seydişehir ilçesi
  3. Hüseyin Asıltürk
  4. Seydişehir Devlet Hastanesi
  5. jandarma
  6. bıçaklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Giresun kalite fındık' logolu ürünlerin yetki belgesine yoğun ilgii
    1. 'Giresun kalite fındık' logolu..
    2. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki..
    3. Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme!..
    4. Polise ‘haritadan yer beğenin’..
    5. Yakınları tarafından bulunmuştu!..
    6. Adıyman'da tarlaya çalışmaya gitti,..
    7. Suudi Arabistan'dan tarihi itiraf!
    8. Selçuklu eseri Sultanhanı..
    9. Kastamonu'da kamyonet devrildi: 4 yaralı
    10. 1 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi
    11. Dalındayken satılan Ordu kivisi Türk..
    12. Enez'de botları batan düzensiz..
    13. Suudi Arabistan'a bir saldırı daha!
    14. 'Suç makinesi' çatı katında enselendi
    15. Gazeteci Emre Erciş gözaltına alındı
    16. Tüm dünyaya duyurdular! ‘UFO’lara ait..
    17. TEM ekiplerinden DAEŞ operasyonu!..
    18. Eşek arısının soktuğu kadın yaşam..
    19. Korkutan uyarı! Gökten kimyasal yağacak
    20. BAE, ABD öncülüğündeki uluslararası..
    21. 'Fidancı köy'de 40 ülkeye fidan..
    22. Almanya'dan Irak kararı! Süre uzatıldı
    23. Ümit Karan, Vedat Muriqi'i hedef aldı
    24. EYT müjdesi! EYT çıkıyor mu? EYT..
    25. Ehliyetsiz avukattan polislere tehdit:..
    26. İnternetten kaçak tüfek satan kişi..
    27. İşte Tunç Soyer’in ilk icraati!..
    28. Fatih Altaylı, Ali Koç'u bombaladı:..
    29. Eski BBP'li isim AK Parti'den istifa..
    30. Didim'de 53 düzensiz göçmen yakalandı
    İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak sözler: CHP'li isim bize bir mail attı...
    İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak sözler: CHP'li isim bize bir mail attı...
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!