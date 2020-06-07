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Yerel

Yakınları sinir krizi geçirdi! İzmir’de bir adam sokak ortasına ölü bulundu

İzmir’de sokak ortasında bir adam ölü halde bulundu. 43 yaşındaki adamın olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 07:49:00 -
Yakınları sinir krizi geçirdi! İzmir’de bir adam sokak ortasına ölü bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.

Polat Caddesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Haberi alan yakınları olay yerine geldi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde, isminin Fatih Ergül (43) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberi alarak olay yerine gelen Ergül'ün yakınları sinir krizi geçirdi.

Soruşturma başlatıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Ergül'ün cesedi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ergül'ün hayatını kaybettiği sokakta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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