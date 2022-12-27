  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Siyaset Yakında ‘Rabia’ pozu verirse hiç şaşırmayın Kılıçdaroğlu bozkurt pozu verdi
Siyaset

Yakında ‘Rabia’ pozu verirse hiç şaşırmayın Kılıçdaroğlu bozkurt pozu verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de "21. Yüzyılda Milliyetçilik" konferansına katıldı. CHP lideri burada Göktürk Kağanlığı bayrağı ile birlikte poz verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 12:06:00 -
Yakında ‘Rabia’ pozu verirse hiç şaşırmayın Kılıçdaroğlu bozkurt pozu verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Kayseri programı kapsamında ülkücü kanaat önderleri ile “21. Yüzyılda Milliyetçilik” başlıklı toplantıda bir araya geldi.

CHP lideri burada Göktürk Kağanlığı bayrağı ile birlikte poz verdi. Kılıçdaroğlu’na CHP Kayseri İlk Başkanı Ümit Özer eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, toplantının ardından CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'le birlikte, "Gençlik Buluşmaları" toplantısında gençlerle görüştü.

7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Lafa bak hizaya gel

PKK sempatiAnını destekleyeceğim derken düştüğün çıkmazda nereye mi savrulacaksın?? Fettöşün papasına kadar yolun var

Burdurlu

geçmişte rabia pozu verenler gidip darbeci sisi ile el sıkışır oldu, sizde bunu büyük diplomatik başarı diye haber yaptınız. kılıçdara laf atana kadar bi zahmet dönün kendinize bakın.
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23