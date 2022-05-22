Yakında denize indirilecek! Tarih belli oldu

ASFAT Deniz Platformları Direktörü Emre Koray Gençsoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2022 yılında denizaltı yüzer havuzunun denize indirileceğini belirtti.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın filosunda bulunan ve yeni inşa edilecek denizaltılara hizmet verecek olan 3 bin tonluk denizaltı yüzer havuzun saç kesimi ve ilk kaynak töreni Ağustos 2020’de Hicri Ercili Tersanesi’nde gerçekleştirilmişti.

Projesinin sözleşmesi Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, ASFAT ve Yütek Gemi İnşa arasında imzalanmıştı. Bu bağlamda Türk Loydu tarafından klaslanan denizaltı yüzer havuzu Hicri Ercili Tersanesi’nde inşa ediliyor.

İlk defa inşa ediliyor

Törende konuşma yapan Yütek Gemi İnşa Genel Müdürü Yücel Tekin 2001’den beri denizcilikte farklı gemi inşa projeleri yürüten bir firma olduklarını belirterek, "Türkiye’de ilk defa inşa edilecek olan denizaltı yüzer havuzun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Denizaltı yüzer havuzunun milli denizaltılar (MİLDEN) ve Preveze sınıfı dahil tüm denizaltılara hizmet vereceği öğrenilirken, havuzun kendi boyutunda dünyada tek olduğu bildirildi.

180 kilometre kablo

Denizaltı yüzer havuzunun inşasında 2 bin 500 ton sac, 480 ton profil, 320 ton boru, 38 adet çeşitli kapasitelerde tulumba, hareketli çatı ve kapı sistemi, 180 kilometre uzunluğunda güç ve veri kablosu kullanılacak.

Denizaltı yüzer havuzunun özellikleri

- Uzunluk : 90 metre

- Uzunluk ( çıkmalar ile ) : 105 metre

- Genişlik ( dış ) 25.10 metre

- Genişlik ( çıkmalar ile ) : 26.65 metre

- Genişlik ( iç ) : 17.05 metre

- Derinlik : 19.90 metre

- Net draft : 12 metre ( kızak güvertesi üzerinden )

- Kaide hattında draft : 16 metre

- Alt emniyet güvertesi : 14.77 metre

- Üst emniyet güvertesi : 17.36 metre

- Kreyn güvertesi : 19.95 metre

- Kaldırma kapasitesi : 3 bin ton

DefenceTürk