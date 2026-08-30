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Gündem Rusya'dan Ukrayna'ya İHA darbesi! Kiev'deki askeri lojistik merkezi vuruldu!
Gündem

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA darbesi! Kiev'deki askeri lojistik merkezi vuruldu!

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Rusya'dan Ukrayna'ya İHA darbesi! Kiev'deki askeri lojistik merkezi vuruldu!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan "Pirogovo" isimli askeri lojistik merkezinin kamikaze İHA'larla hedef alındığını açıkladı. Vurulan merkezin insansız hava araçlarının depolanması ve cepheye sevkiyatı için kritik bir rol oynadığını belirten bakanlık, askeri unsurlara yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinde askeri amaçla kullanılan bir lojistik merkezini vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Gün içinde Kiev bölgesinde "Pirogovo" lojistik merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu merkezin, insansız hava araçlarının depolanması ve sevkiyatı için kullanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği aktarıldı.

 

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