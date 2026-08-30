Rusya'dan Ukrayna'ya İHA darbesi! Kiev'deki askeri lojistik merkezi vuruldu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan "Pirogovo" isimli askeri lojistik merkezinin kamikaze İHA'larla hedef alındığını açıkladı. Vurulan merkezin insansız hava araçlarının depolanması ve cepheye sevkiyatı için kritik bir rol oynadığını belirten bakanlık, askeri unsurlara yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinde askeri amaçla kullanılan bir lojistik merkezini vurduklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Gün içinde Kiev bölgesinde "Pirogovo" lojistik merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu merkezin, insansız hava araçlarının depolanması ve sevkiyatı için kullanıldığı ifade edildi.
Açıklamada, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği aktarıldı.